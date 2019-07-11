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İkinci el araçta kilometre oyununa polis engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 15:00 | Son Güncelleme

Ankara'da kilometresini düşürdükleri ikinci el araçları anlaştıkları computest firmalarından aldıkları raporlarla internet üzerinden vatandaşlara satan suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

Ankara'da kilometresini düşürdükleri araçları anlaştıkları computest firmalarından aldıkları raporlarla internet üzerinden vatandaşlara satan suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kilometresini düşürdükleri ikinci el araçları vatandaşlara sattığı belirlenen suç örgütünü takibe aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, internet üzerinden verdikleri ilanlar için arayan vatandaşlara, anlaştıkları computest firmalarından aldıkları raporlarla kilometresini düşürdükleri araçları sattıkları tespit edilen 7 kişiyle computest firmalarında görevli 2 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların, hasarlı araçları da aynı firmalardan sağlam raporu alarak vatandaşlara sattıkları belirlendi.

Zanlıların Ankara Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilecekleri öğrenildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kilometre suç örgütü

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