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İkinci el BMW 3 Serisi F3X satın alınır mı?

01.02.2021 08:26 | Son Güncelleme:
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İkinci el BMW 3 Serisi F3X satın alınır mı?

BMW 3 Serisi, gerçekten tanıtıma ihtiyaç duymayan otomobillerden biridir. Model 1975'te E21 kasa kodu ile başladı. 1980'lerin ve 1990'ların başındaki ultra popüler E30 ile devam etti.

Üçüncü nesil veya daha iyi bilindiği şekliyle E36, 1990'dan 2000'e kadar üretildi. E46 1997'de çıktı ve E9X ile değiştirildiği 2006 yılına kadar üretimde kaldı. F3X’in başlatıldı 2011 yılından sonra onu G2x kasa kodlu model üretildi.

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CAZİP BİR SEÇİM

Dolayısıyla, oldukça uygun bir 3 Serisi istiyorsanız ve ikinci el bir otomobil satın almayı önemsemiyorsanız, F30 Sedan, F31 Touring, F34 Gran Turismo ve F35 LWB'den (uzun dingil açıklığı) oluşan F3X serisi tam size göre.

İLK SEÇİM NE OLMALI?

İlk olarak, hangi motoru istediğinize karar vermeniz gerekecek. Yaşadığınız yere bağlı olarak tümü turboşarjlı olan pek çok seçenek var. Benzin serisi 316i ile başladı ve 318i üç silindirli, 320i, 328i ve 330i dört silindir ve 335i ve 340i altı silindir olarak geliyor. Dizel ailesi 316d ile başladı, ardından 318d, 320d, 325d, 328d, 330d ve 335d olarak sıralanır. Avrupa'da ayrıca ActiveHybrid 3 veya 330e gibi elektrikli versiyonları ve tabii ki serinin en iyisi M3'ü de bulabilirsiniz.

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NELERE DİKKAT ETMEK GEREK?

Motora ve donanım seviyesine bağlı olarak altı ileri manuel veya sekiz ileri otomatik şanzımandan birini seçtikten sonra kilometre sayacına yakından bakmak gerekir. Daha sonra, muhtemelen gıcırtılı koltukları dikkatlice dinlemeniz gerekecek, çünkü bu çerçevelerinin aşınmaya başladığının bir işareti olabilir. Zamanla karşılaşabileceğiniz diğer olası sorunlar ve kullanılmış bir premium kompakt araca sahip olmanın getirdiği gerekli bakım çalışmalarına gelince, süspansiyonlar elden geçirilmeli ve fren sistemine de yakından bakılmalı. Daha sonrasında ise ön takım ve arkada yer alan bilya takımı da elden geçirilmeli.
Kokpitte çalışmayan parçalar tespit edilmeli. Özellikle joystick sisteminin verimli çalışıp çalışmadığı mutlaka bakılması gereken ayrıntılardan. Koltukların ve paspasların iyi durumda olması dikkat edilmesi gereken ayrıntılardan.

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