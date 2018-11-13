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İkinci el dolapta bulduğu 95 bin avroyu teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 14:52 | Son Güncelleme

İkinci el dolapta bulduğu 95 bin avroyu teslim etti

BÜKREŞ (AA) - Romanya'da satın aldığı ikinci el dolaptan çıkan 95 bin avroyu iade eden kişi ödüllendirildi.

Adela Stanici, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, kocasının, kısa süre önce popüler bir internet sitesinden aldığı dolapta 500 avroluk banknotların yer aldığı bir kutu bulduğunu söyledi.

İçinde toplam 95 bin avro bulunan kutuyu akşam yemeği sırasında keşfettiklerini ve sabaha kadar uyuyamadıklarını belirten Stanici, kocasının parayı teslim etmek üzere büfenin sahibinin yaşadığı Timiş'e gittiğini, adamın, kutunun yakın geçmişte hayatını kaybeden babasına ait olduğunu söylediğini aktardı.

Dolap sahibinin paradan haberi olmadığı ve çifti dürüstlükleri nedeniyle ödüllendirdiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
95 bin avro dolap Romanya

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