HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İkinci el eşya satan sitede dolandırıcılık

İkinci el eşya satan sitede dolandırıcılık

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 10:10 | Son Güncelleme

Antalya’da ikinci el eşya satılan bir internet sitesinde, elektronik ürün satan 5 satıcıyı 20 bin TL değerinde dolandıran ve sahte dekontlar gönderen şüpheli yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ikinci el eşya satan internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan şüpheliye yönelik çalışma düzenledi.

Antalya’da ikinci el eşya satılan bir internet sitesinde, elektronik ürün satan 5 satıcıyı 20 bin TL değerinde dolandıran ve sahte dekontlar gönderen şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ikinci el eşya satan internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan şüpheliye yönelik çalışma düzenledi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli sitede ilanı verilen elektronik eşyaları satın aldı ve ürün bedelini havale/EFT yapacağını beyan etti. 5 satıcıya sahte dekontlar gönderen şüpheli, toplam 20 bin TL değerinde, (2 adet farklı markalarda laptop bilgisayar, kulaklık, 2 farklı markada cep telefonu) dolandırıcılık eylemini gerçekleştirdi.
Olay yerleri ve çevrelerinde bulunan kamera görüntüleri incelenerek yapılan geniş çaplı araştırmalarda olayı gerçekleştiren şüphelinin N.E. olduğu tespit edildi. Şüpheli, 4 Eylül Cuma günü yakalandı.
Şüpheli hakkında yapılan incelemede, “nitelikli dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, güveni kötüye kullanma, özel belgede sahtecilik, hırsızlık, tehdit ve hakaret” suçlarından çok sayıda suç kaydının, 9 ayrı dosyadan toplamda 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının ve 3 bin 80 TL para cezası ile aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.
Şüpheli şahsın evinde yapılan aramada; müştekilere ait laptop bilgisayar, tablet bilgisayar kulaklık, cep telefonu vb. malzemeler ele geçirildi.
Şüpheli N.E. işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi
Günde 5 litre kola ve 50 lira yevmiye ile çalışıyorGünde 5 litre kola ve 50 lira yevmiye ile çalışıyor
Mercedes Benz A200d özellikleri ve fiyatı Mercedes Benz A200d özellikleri ve fiyatı
En Çok Okunan Haberler
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan İsrail kararı
Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan İsrail kararı
14 Eylül'de esnek çalışma başlıyor!
14 Eylül'de esnek çalışma başlıyor!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Türk sinemasının usta isminden acı haber
Türk sinemasının usta isminden acı haber
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Diğer Haberler
Diyarbakır'da kola bağımlısı genç şaşırtıyor! Günde 5 litre kola ve 50 lira yevmiye ile çalışıyor
Günde 5 litre kola ve 50 lira yevmiye ile çalışıyor
Düğünde görülmemiş koronavirüs önlemi! Kafasına poşet geçirip gelin ve damada sarıldı
Kafasına poşet geçirip gelin ve damada sarıldı
Dikkat çeken açıklama! 'İşletmelere ‘Virüs bulaştı’ davası açılabilir'
Dikkat çeken açıklama! 'İşletmelere ‘Virüs bulaştı’ davası açılabilir'
Uğur Dündar'dan flaş İstanbul kararı! Sözcü TV için mi dönüyor?
Uğur Dündar'dan flaş İstanbul kararı!
İstanbul'da yaya geçidine konulan bariyer kaldırıldı
Gören şaşkına döndü! Kaldırıldı
Motosikletli şahıs, içinde çocuğun da olduğu otomobildeki aileye saldırdı
İçinde küçük çocuğun da olduğu araca böyle saldırdılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.