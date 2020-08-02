İkinci el fiyatlarında flaş gelişme! Fiyatlar düşüyor mu? Uzmanlar uyardı!

Otomotiv sektörü son yılların en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ticaret savaşları, koronavirüs pandemisi, dünya ekonomilerinde görülen belirsizlik… Tüm bu küresel riskler otomotiv sektöründe endişelerin artmasına yol açıyor. Aynı zamanda koronavirüs endişesiyle toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşların araba satın almak için harekete geçmesi de 2. el araç fiyatlarında önemli ölçüde artış yaşanmasına sebep oldu. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de hükümetlerin teşvik programlarını faaliyete geçirmesiyle otomotiv sektörünün rahatlayacağı öngörülüyor. Peki, otomotiv sektöründeki kriz ne zaman düzelecek? Otomobil almak için doğru bir zaman mı? İşte merak edilen tüm detaylar…

2. EL OTOMOBİL FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

2018 yılından itibaren yükseliş trendinde olan otomobil fiyatları özellikle son dönemlerde inanılmaz bir artış gösterdi.

Bu durumun ilk sebebi, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların doğrudan araç fiyatlarını etkilemesi. Peş peşe gelen kur artışları sıfır araç satışlarının önemli ölçüde azalmasına yol açtı. Bu durum ise 2. el araçlara olan talebin artmasıyla sonuçlandı. Piyasadaki arz talep dengesi sağlanamadığı için uzun bir süredir araç fiyatları yükselişine devam ediyor.