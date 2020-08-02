İkinci el fiyatlarında flaş gelişme! Fiyatlar düşüyor mu? Uzmanlar uyardı!

Otomotiv sektörü son yılların en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ticaret savaşları, koronavirüs pandemisi, dünya ekonomilerinde görülen belirsizlik… Tüm bu küresel riskler otomotiv sektöründe endişelerin artmasına yol açıyor. Aynı zamanda koronavirüs endişesiyle toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşların araba satın almak için harekete geçmesi de 2. el araç fiyatlarında önemli ölçüde artış yaşanmasına sebep oldu. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de hükümetlerin teşvik programlarını faaliyete geçirmesiyle otomotiv sektörünün rahatlayacağı öngörülüyor. Peki, otomotiv sektöründeki kriz ne zaman düzelecek? Otomobil almak için doğru bir zaman mı? İşte merak edilen tüm detaylar…
2018 yılından itibaren yükseliş trendinde olan otomobil fiyatları özellikle son dönemlerde inanılmaz bir artış gösterdi.
Bu durumun ilk sebebi, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların doğrudan araç fiyatlarını etkilemesi. Peş peşe gelen kur artışları sıfır araç satışlarının önemli ölçüde azalmasına yol açtı. Bu durum ise 2. el araçlara olan talebin artmasıyla sonuçlandı. Piyasadaki arz talep dengesi sağlanamadığı için uzun bir süredir araç fiyatları yükselişine devam ediyor.
Döviz kurlarının yanı sıra tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını da otomobil piyasasını altüst etti. Koronavirüs pandemisi otomobillerin tedarik zincirini ve ihracatı olumsuz yönde etkileyerek küresel ölçekte otomotiv piyasalardaki finansal riskleri artırdı. Pandemiyle mücadelenin ihracat ve ithalata yansıması tüm dünya ekonomilerini zor durumda bıraktı. Virüsün bulaş hızını yavaşlatmak ve sağlık sistemlerini ayakta tutabilmek adına dünyanın pek çok bölgesinde otomotiv firmaları fabrikalarını kapatma kararı aldı. Sıfır araç üretiminin durma noktasına gelmesi ise 2. el araç fiyatlarını yükseltti. Peki, bu yükseliş daha ne kadar devam edecek? Beklentiler neler?
Otomobil almayı düşünen pek çok vatandaş 2. el araç fiyatlarının ne zaman düşecek sorusuna yanıt arıyor. Pandemi sürecinde alınan tedbirler gereği iki milyonun üzerinde motorlu araç üretimi yapılamadı. 2. el araç fiyatlarını belirleyen en büyük etken ise bu sıfır araçların üretilememesi. Otomobil üreten fabrikalarda çarkların yeniden dönmeye başlaması, yakın dönemde piyasaların rahatlamasına yol açabilir. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) başkanı Murat Şahsuvaroğlu, 2. el araç fiyatlarının eylül ayından sonra dengelenebileceğini ifade eden bir açıklama yaptı. Benzer şekilde İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel de eylül ayını işaret ederek piyasaya yeteri kadar sıfır araç girmesiyle fiyat dengesinin sağlanacağı belirtti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum