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İkinci el kitap satarak, sokak hayvanlarına mama aldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 13:09 | Son Güncelleme

Mezitli Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri, 2.

İkinci el kitap satarak, sokak hayvanlarına mama aldılar

Mezitli Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri, 2. el kitap satarak, sokak hayvanlarına mama aldı. Yaptıkları örnek davranışla herkesin takdirini kazanan çocuklar, aldıkları mamaları hayvanlara ulaştırdı.
Mezitli Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri, örnek bir kampanyayı daha başarıyla gerçekleştirdi. Bir süre önce okudukları kitapları satarak sokak hayvanları için mama alan Çocuk Meclisi üyeleri, bu mamaları sokak hayvanlarına ulaştırdı. Mezitli Çankaya Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda oluşturduğu bir barınakta sokak hayvanlarını besleyen Mihriban Mammadova ile irtibata geçen Çocuk Meclisi üyeleri, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediye meclis üyeleri ve Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul ile birlikte barınağa giderek elleriyle kedi ve köpekleri besledi. Mammadova’nın ormanlık alanda gönüllü olarak hayvanları beslediği barınakta çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı. 2. el kitap satarak kazandıkları parayla aldıkları mamaları kendi elleriyle sokak hayvanlarına ulaştırmak istediklerini söyleyen Mezitli Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Sadık Gürsoy, "Yaptığımız araştırma sonrası ormanlık alanda sokak hayvanlarını besleyen Mihriban Hanıma ulaştırmayı uygun gördük. Hayvanların sokakta olduğundan çok daha güvenli ve uygun ortamda olduğunu görmekten de mutlu olduk. Hatta hayvanlara klasik müzik dinletildiğini görünce oldukça da şaşırdık. Arkadaşlarımız için de unutulmaz ve farklı bir deneyim oldu" diye konuştu.
Çocukları böylesi önemli bir olayın içerisinde görmekten mutlu olduğunu savunan gönüllü Mihriban Mammadova da, "Burada 200 köpek bir o kadar da kediye bakmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın yaptıkları bu olay çok önemli. Bizi son derece mutlu ettiler. Başta bu imkanı sağlayan Başkanımız Neşet Tarhan olmak üzere tüm çocuklarımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
Çocuk Meclisi üyelerinin gerçekleştirdiği projenin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Tarhan ise, "Hayvan sevgisini, doğa sevgisini çocuk yaşlarda aşılarsak çok daha aydınlık bir geleceğimiz olur. Ancak çocuklarımız çok daha ötesinde bir projeye imza attı. Daha önce okudukları kitapları ucuz fiyata başka çocuklara ulaştırarak okumaya teşvik ederken, sokak hayvanlarına da mama olmasını sağladı. Görüyoruz ki çocuklarımız her ne yapıyorlarsa temiz kalpleriyle doğru yapıyorlar" dedi.

İkinci el kitap satarak, sokak hayvanlarına mama aldılar

İkinci el kitap satarak, sokak hayvanlarına mama aldılar

İkinci el kitap satarak, sokak hayvanlarına mama aldılar

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