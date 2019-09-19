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İkinci el kıyafet uygulaması Dolap 3 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 15:45 | Son Güncelleme

Dolap Kurucu Ortağı Hande İzmirlioğlu: - "Dolap’ta satış yapıp kazanç sağlayan 500 bin üye düşünüldüğünde, Türkiye’de 500 bin hanenin ev ekonomisine katkı sağlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de ikinci el kıyafet alışverişine öncülük eden ve 7 milyon üyesiyle son 2 yıldır Türkiye'nin pazar lideri olan girişim Dolap, 16 Eylül'de 3 yaşına girdi.

Trendyol start-up kuruluşu Dolap'tan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında yüzde 450 büyüyen Dolap, 2022 yılında 5 milyar TL’lik toplam satış hedefine ilerliyor.

Rakamsal verilere bakıldığında, her gün 120 bin yeni ürün eklenen uygulamayı, günde
450 bin kadın kullanıyor. Mobil uygulama indirilme sayısı ise yüzde 250 artarak 9 milyona
çıktı.

Dolap’tan kadınların en çok satış yaptığı ilk 5 kategori; spor ayakkabı, kol çantası, askılı çanta,
gece elbisesi ve güneş gözlüğü oldu. En çok üyenin olduğu ilk 5 il ise İstanbul, Ankara, İzmir,
Adana ve Bursa. 2018'de 215 bin kadın 100 milyon TL değerinde 2 milyon adet ürünü Dolap üzerinden sattı.
3. yılında sektöre birçok yenilik getiren Dolap, aynı zamanda kadınların ev ekonomisine katkısında
önemli bir yere sahip.

Dolap, ileri teknolojiyle kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimini daha ileriye taşımayı, tüm dünyanın adapte olduğu ikinci el alışveriş alışkanlığını Türkiye’de de oturtmayı ve kadınlara ek bir gelir oluşturmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dolap Kurucu Ortağı Hande İzmirlioğlu, "Dolap’ta satış yapıp kazanç
sağlayan 500 bin üye düşünüldüğünde, Türkiye’de 500 bin hanenin ev ekonomisine katkı
sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

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