İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 'Hatasız' diye aldığı araç 'pert' çıktı

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Satıcının ekspertiz raporuna güvenen adam, hayatının hatasını yaptı. Bütün birikimini hayalindeki arabayı almak için harcadı, başına geleni öğrenince dünyası başına yıkıldı.

Show Haber'in haberine göre, Erhan Han, 22 yıllık birikimiyle geçtiğimiz yıl araç almak istedi, internette araştırmaya başladı. Satılık ilanını gördüğü aracın sahibiyle hemen iletişime geçti. Araç başında biraz daha pazarlık yaparak fiyatı düşüren Han, aracı ekspere götürmek isteyince, satıcı da aracı dün ekspere soktuklarını söyleyip araç fiyatında bir miktar daha indirim yaptı. Fiyatın uygun olduğunu düşünen Han, aracı satın alıp 7 ay boyunca kullandı.

Muayene günü gelince aracı muayeneye götüren Han, öğrendiği gerçekle beyninden vurulmuşa döndü. Muayenede şase ile oynandığı tespit edilen araç, kontrol için İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gönderildi. Üniversitede yapılan inceleme sonucu araç perte çıkarıldı. Çünkü aracın önünün 2009 model, arkasının ise 2013 model olduğu belirlendi.

Araç trafikten men edilirken Han da soluğu mahkemede aldı. Kendisini dolandıran satıcıdan şikayetçi olan Han, araç alacak kişilere, tüm kontrolleri kendileri yaptırdıktan sonra satın almaları konusunda uyarıda bulundu.





