İkinci el pazarından alınan yüzük elmas çıktı

İngiltere’nin başkenti Londra’da 33 yıl önce ikinci el pazarından 10 pounda alınan yüzüğün 25.27 karat elmas ve 740 bin pound değerinde olduğu ortaya çıktı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Debra Goddard 33 yıl önce ikinci el eşya pazarından 10 pounda bir yüzük aldı. Annesi dolandırıcılara büyük miktarda para kaptırınca Goddard yüzüğü bir kaç yüz pound tutmasını umarak bir kuyumcuya götürdü ve orada yüzüğün 25.27 karat ve 740 bin pound değerinde olduğunu öğrendi. Bir yardım derneğinde çalışan ve koruyucu anne olan Goddard, müzayede evi Sotheby’s’de açık artırmada satılan yüzükten 470 bin pound kazandı.

İngiliz basınına açıklama yapan Goddard, annesinin dolandırılmasından sonra hayatın onlara bir iyilikte bulunduğunu ve hiç beklemedikleri yüklü miktardaki paranın hayatlarını kolaylaştırdığını söyledi. Goddard, paranın bir kısmını 72 yaşındaki annesi June Boyle’ın tedavisi için kullandıklarını, diğer kısmıyla da annesinin hayali olan şeyleri gerçekleştirdiklerini belirtti. Goddard, “Annem Barbados’ta tatil yaptı, Tom Jones’u gördü. Vegas’ta Celine Dion’u gördü ve bir kürk manto satın aldı" diyerek paranın hayatlarını güzelleştirdiğini söyledi.

