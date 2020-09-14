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İkinci el telefon koronavirüsü unutturdu!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2020 10:19 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih'teki Beyazır Meydanı'nda ikinci el cep telefonu almak isteyen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerini unuttu. Birbirleriyle yarışan vatandaşların vaka artışlarını hiçe sayarak telefon ve tesbih derdine düşmesi görenlere 'pes' dedirtti.

İkinci el telefon koronavirüsü unutturdu!

Fatih tarihi Beyazıt Meydanında ikinci el cep telefonu ve tesbih almak isteyen vatandaşlar, korona virüs tedbirlerini yok saydı.

Türkiye'de 11 Mart tarihinde ilk korona virüs vak'asının görülmesinin ardından binlerce kişi hayatını kaybetti. Son 1 ayda ise vak'a sayısı günlük bin 500 rakamının üzerine çıkması ile virüsün yayılımı bir kez daha hızlandı. Türkiye'de günlük korona virüs vak'a tablosunu sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlardan özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarını uymasını istiyor. Bakan Koca'nın bu uyarıları Beyazıt Meydanda kurulan ikinci el telefon ve tesbih pazarında adeta unutuldu.

Pazar alanına gelerek telefon ve tesbih almak isteyen vatandaşlar, ne sosyal mesafe kuralına uydular ne de hijyene dikkat etti. Bazı vatandaşların maskesinin olmaması ise pes dedirtti.

İHA

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