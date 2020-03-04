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İkinci el telefonlara 'Tramer' sistemi geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.03.2020 16:51 | Son Güncelleme

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı ikinci el telefon satışlarına getirilecek yeni sistemi duyurdu. MOBİSAD Başkanı Turnacı'nın açıklamalarına göre ikinci el otomobilde yer alan Tramer sistemi gibi bir sistem ikinci el akıllı telefonlar için de getirilecek. Böylece ikinci elde güven sağlanacak.

İkinci el telefonlara 'Tramer' sistemi geliyor

Akıllı telefon satın almak bazen çok çileli bir hale gelebiliyor. Eğer ikinci el telefon almak istiyorsanız burada tüm bu zorlukların üzerine bir de güven problemi ekleniyor. Kimsenin kimseye pek güvenemediği, satın alınan akıllı telefonların içinden hıyar çıktığı günümüzde bu problemler insanları ikinci elden oldukça da uzaklaştırıyor. Neyse ki bu duruma çözüm bulunmuş gibi görünüyor.

İKİNCİ EL TELEFONLARDA TRAMER DÖNEMİ BAŞLAYACAK

İkinci el akıllı telefon satışlarında güven problemini ortadan kaldıracak projeye dair açıklamaları MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı yaptı. Mustafa Kemal Turnacı, yeni bir mobil uygulama geliştirdiklerini söyleyerek bu uygulamanın ikinci el telefonlarla ilgili tüm bilgileri vatandaşlara sunacağını, bu sayede ikinci el otomobillerde olan tramer sistemi gibi bir sistemin kurulacağını aktardı. Bu sayede ikinci el iOS veya Android telefon almak isteyen müşteriler, bu uygulama sayesinde satın almak istedikleri akıllı telefona dair bilgileri öğrenebilecek. Turnacı'ya göre müşteri bu uygulama yoluyla her türlü bilgiye ulaşabilecek.

AKILLI TELEFONLARIN TÜM BİLGİLERİ GÖRÜLEBİLECEK

Turnacı'ya göre uçaklardaki kara kutular gibi çalışacak olan yeni mobil uygulama, satın alınacak telefonun kaç kez el değiştirdiğini, garantisinin bitip bitmediğini, bittiyse ne zaman bittiğini, hangi parçalarının değiştirildiğini ve IMEI numarasını gösterecek. Böylece müşteriler, bazı kötü niyetli kişiler tarafından kandırılamayacak.

İKİNCİ EL PİYASASI GÜVENLİ HALE GELECEK

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı'nın bahsettiği uygulama şu an geliştirilme aşamasında. Ancak uygulama çok yakın bir zamanda hem App Store hem de Google Play Store üzerinden indirilmeye sunulacak. Uygulamayla birlikte kullanıcılar artık içleri daha rahat bir şekilde ikinci el telefon satın alabilecek.

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