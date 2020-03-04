İkinci el telefonlara 'Tramer' sistemi geliyor

Akıllı telefon satın almak bazen çok çileli bir hale gelebiliyor. Eğer ikinci el telefon almak istiyorsanız burada tüm bu zorlukların üzerine bir de güven problemi ekleniyor. Kimsenin kimseye pek güvenemediği, satın alınan akıllı telefonların içinden hıyar çıktığı günümüzde bu problemler insanları ikinci elden oldukça da uzaklaştırıyor. Neyse ki bu duruma çözüm bulunmuş gibi görünüyor.

İKİNCİ EL TELEFONLARDA TRAMER DÖNEMİ BAŞLAYACAK

İkinci el akıllı telefon satışlarında güven problemini ortadan kaldıracak projeye dair açıklamaları MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı yaptı. Mustafa Kemal Turnacı, yeni bir mobil uygulama geliştirdiklerini söyleyerek bu uygulamanın ikinci el telefonlarla ilgili tüm bilgileri vatandaşlara sunacağını, bu sayede ikinci el otomobillerde olan tramer sistemi gibi bir sistemin kurulacağını aktardı. Bu sayede ikinci el iOS veya Android telefon almak isteyen müşteriler, bu uygulama sayesinde satın almak istedikleri akıllı telefona dair bilgileri öğrenebilecek. Turnacı'ya göre müşteri bu uygulama yoluyla her türlü bilgiye ulaşabilecek.