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İkinci el telefonlarda büyük tehlike! Yaklaşık 4 milyon kişi risk altında

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.05.2020 18:19 | Son Güncelleme

İkinci el telefonlar oldukça fazla rağbet görüyor. Özellikle koronavirüs döneminde yaşanan sıkıntılar insanları ikinci el akıllı telefonlara yönlendirdi. Ancak yapılan bir araştırma ikinci el telefonlara olan bakışınızı komple değiştirebilir.

İkinci el telefonlarda büyük tehlike! Yaklaşık 4 milyon kişi risk altında

İkinci el telefonlar ülkemizde büyük bir pazara sahip. Bu konuda yapılan araştırmalar Türkiye'de yıllık 20 milyon adet akıllı telefonun ikinci el telefon pazarında yer aldığını gösteriyor. Fakat uzmanların tam da bu noktada bir uyarısı var. Uzmanlar, 20 milyon telefonun yaklaşık 3,8 milyonunun büyük risk altında olduğunu söylüyor. Onlar, bunu da bir araştırma ile ortaya koymuş durumdalar.

100 ADET İKİNCİ EL TELEFON ÜZERİNDE DENEY YAPTILAR

Hertfordshire Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, 'ikinci el bir telefondan bir önceki sahibinin kim olduğuna dair bilgi edinilebilir' tezi üzerine bir deney başlattılar. Deneye istinaden bir alışveriş sitesi üzerinden 100 adet ikinci el telefon satın alan araştırmacılar, telefonları teker teker inceledi. İnceleme sonucunda şaşırtıcı sonuçlara ulaşıldı. Zira telefonların yüzde 10'unda cihazın bir önceki sahibinin 'hassas' bilgilerine, yüzde 17'sinde ise bir önceki sahibinin kimliğine dair veriler bulundu. Yani telefonları satan kişilerin verilerine erişmek mümkündü.

ikinci el telefon tehlikesi

CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLERİNE DAHİ ULAŞTILAR

Araştırmacılar, incelemelerinde telefonların önceki sahibinin vergi numaralarına, sosyal güvenlik numaralarına, doğum tarihine, rehber kaydına, son yapılan aramalarının listesine, SMS'lerine ve hatta cinsel içerikli görüntülerine dahi ulaştı. Banka hesap bilgileri de ulaşılan bu veriler arasında yer aldı. Uzmanlar ise araştırmanın sonucunda kullanıcıları, bu bilgilere ulaşılabileceği konusunda uyardı.

TÜRKİYE'DE 3,8 MİLYON TELEFON BÜYÜK TEHLİKEDE

Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, Türkiye'de 20 milyon adedi aşan ikinci el telefon pazarındaki telefonların yaklaşık 3,8 milyonunda bu kişisel 'hassas' bilgilerin yer aldığını belirterek, bu verilerin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabileceği uyarısında bulundu. Akkoyunlu'ya göre bu kişisel veriler kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık, gasp ve şantaj gibi bir dizi suç için kullanılabilir. Fakat Akkoyunlu'ya göre bu bilgilere ulaşılmamasını sağlamak için telefonu satışa sunmadan önce alınması gereken bazı önlemler var. Bunlar:

  • Telefonları satışa çıkartmadan önce yedekleyin, telefonda bulunan tüm hesapları devre dışı bırakın.
  • SIM kartınızı çıkartın ve daha sonra telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürün.
  • Eğer telefonunuzu Micro SD kart ile birlikte satıyorsanız kartınızı formatlayın ve silin. Ardından üzerine farklı veriler yazın ve önceki verilere ulaşılmasının önüne geçin.
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