İkinci el telefonlarda büyük tehlike! Yaklaşık 4 milyon kişi risk altında

İkinci el telefonlar ülkemizde büyük bir pazara sahip. Bu konuda yapılan araştırmalar Türkiye'de yıllık 20 milyon adet akıllı telefonun ikinci el telefon pazarında yer aldığını gösteriyor. Fakat uzmanların tam da bu noktada bir uyarısı var. Uzmanlar, 20 milyon telefonun yaklaşık 3,8 milyonunun büyük risk altında olduğunu söylüyor. Onlar, bunu da bir araştırma ile ortaya koymuş durumdalar.

100 ADET İKİNCİ EL TELEFON ÜZERİNDE DENEY YAPTILAR

Hertfordshire Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, 'ikinci el bir telefondan bir önceki sahibinin kim olduğuna dair bilgi edinilebilir' tezi üzerine bir deney başlattılar. Deneye istinaden bir alışveriş sitesi üzerinden 100 adet ikinci el telefon satın alan araştırmacılar, telefonları teker teker inceledi. İnceleme sonucunda şaşırtıcı sonuçlara ulaşıldı. Zira telefonların yüzde 10'unda cihazın bir önceki sahibinin 'hassas' bilgilerine, yüzde 17'sinde ise bir önceki sahibinin kimliğine dair veriler bulundu. Yani telefonları satan kişilerin verilerine erişmek mümkündü.

CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLERİNE DAHİ ULAŞTILAR

Araştırmacılar, incelemelerinde telefonların önceki sahibinin vergi numaralarına, sosyal güvenlik numaralarına, doğum tarihine, rehber kaydına, son yapılan aramalarının listesine, SMS'lerine ve hatta cinsel içerikli görüntülerine dahi ulaştı. Banka hesap bilgileri de ulaşılan bu veriler arasında yer aldı. Uzmanlar ise araştırmanın sonucunda kullanıcıları, bu bilgilere ulaşılabileceği konusunda uyardı.