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İkinci elde en hızlı satılan araba markası hangisi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.09.2020 11:17 | Son Güncelleme

İkinci elde en hızlı satılan araba markası hangisi? Tahmininiz nedir? Sizce, ilana koyar koymaz satılan araba markası hangisidir?

İkinci elde en hızlı satılan araba markası hangisi?

İkinci elde en hızlı satılan araba markası hangisi ya da ikinci elde en hızlı hangi araba satılıyor...İkinci el araba satanlar için ya da yeni bir araba almayı düşünenler için ODD verilerine baktık. 2. elde en hızlı hangi araba satılıyor, sorusuna yanıt arayanlar buraya...

İKİNCİ ELDE EN HIZLI HANGİ ARABA SATILIYOR?

İkinci elde en hızlı hangi araba markası satılıyor sorusunun yanıtı çok önemli. Çünkü ikinci elde en hızlı satılan araba markası bilgisi size hangi arabanın daha iyi bir yatırım aracı olabileceği konusunda da fikir verir. Ayrıca arabanızı hızlı ve değerinde satmak istediğinizde de yardımı olacaktır. Bakalım, 2020 Ağustos ayı boyunca internetten verilen ilanlar içinde en hızlı hangi 2. el araba markası satılmış?

İKİNCİ ELDE HAVADA KAPILAN ARABALAR

2020 Ağustos ayında internetten 2. el binek ve hafif ticari araç satışlarında toplam 224.523 satış rakamı görülmüş. Yani Ağustos 2020’de internetten 224.523 adet satış gerçekleşmiş. İkinci el araba satışı düşmüştür diye düşünüyorsanız; yanılıyorsunuz. Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre %52 artış olmuş. Diğer yandan geçen aya (Temmuz 2020 )göre %6 oranında bir düşüş de gözlenmiş.

2020 AĞUSTOS İKİNCİ EL ARABA SATIŞLARI

Ağustos 2020 internetten ikinci el araba satış rakamları bir önceki yıla göre ve bir önceki aya göre artmış. Peki en çabuk satılan ikinci el araba markası hangisi? En çok satılan, en çok tercih edilen ve diğer detaylar neler...

EN HIZLI SATILAN 2. EL ARABA FORD

İkinci elde en çabuk satılan araba markası ortalama 24 gün satış hızı ile Ford markası olmuş. Yani kullanıcı,Ford marka otomobilleri ikinci elde hızlıca satabiliyor. Ford Fiesta, Ford Focus gibi seçeneklere bakıyor ve sonra satabilir miyim diye kaygı duyuyorsanız; Ford araba kolay satılır, yorumunu yapabiliriz. Elbette aracınızla ilgili km bilgisi ve hasar durumu gibi pek çok detay da satışın hızlı olması açısından önemli.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN 2. EL ARABA VOLKSWAGEN

En çok tercih edilen 2. el araba markası ise 34.781 adet satış ile Volkswagen olmuş. Yine demek ki Volkswagen marka bir arabanız varsa onu 2. elde satmanız kolay olacak. Daha doğrusu Volkswagen modellerinin taliplisi çok.

ODD yani Otomobil Distribütörleri Derneğinin verilerinden aldığımız bilgilere göre aşağıdaki bazı rakamlar da oldukça çarpıcı.

  • İkinci elde en çok satılan otomobil markaları içinde yapılan ilk 10 marka arasına Audi, 8.253 adet ile ilk kez girmiş.

  • 2020 Ağustos döneminde ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen senenin aynı dönemine göre %88 artmış.

  • 2020 Ağustos döneminde ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası 34.781 adet satışla Volkswagen oldu. İlk 10 sıralamasında geçen aya göre satışlarını en çok artıran markalar %2 artış ile BMW ve Peugeot olurken, Audi 8.253 adet satışla bu sene ilk defa ilk 10 sıralamasında yer aldı. Bu ilk 10 markanın Ağustos ayı satışları, ikinci el online araç pazarının %77’sini oluşturmaktadır.

EN FAZLA 5-10 YAŞ ARASI ARABA İLANI VERİLİYOR!

2020 Ağustos döneminde ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarda satılan araçların: %24’ünü 1-4 yaşındaki araçlar, -%49’unu 5-10 yaşındaki araçlar, -%27’sini 11 ve üstü yaşındaki araçlar oluşturuyor.

EYLÜLDE ÖTV’YE RAĞMEN SATIŞLAR ARTTI!

En dikkat çekici veri ise ÖTV zammına rağmen yükseliğin devam etmesi. Indicata verilerine göre ÖTV değişikliği sonrasında Eylül ayının ilk 4 gününde ortalama %4,78 bir artış gözlenmiş.

ÖTV’NİN 2. EL ARABA FİYATLARINA YANSIMASI

İkinci el online pazarda ÖTV sonrası genel fiyat artışı 4,78% olarak görülürken, marka bazlı fiyat artışları da en düşük 1,56% ile en yüksek 7,60% seviyelerinde gerçekleşmiştir.

TEMMUZ’DAN BERİ 2. EL ARABA FİYATLARI NE KADAR ARTTI?

2020 Ağustos, 2. el online pazarda araç fiyatlarında geçen aya göre %4,2 artış gerçekleşmiştir. ÖTV sonrası ilk 4 günde de ilave %4,2 artış daha gözlenmiştir

ÖTV SOnrasında 2. El Pazarında Değişen Fiyatlar

Genel artış yüzde 4,78 şeklinde. Fiyat artışının ikinci el araba fiyatlarına yansıması şöyle:

  • İkinci el Volvo fiyatlarında % 6,69 artış oldu.
  • İkinci el Land Rover fiyatlarında yüzde 7,60 artış oldu.
  • İkinci el Skoda fiyatlarında yüzde 5,59 artış oldu.
  • İkinci el Mercedes-Benz fiyatlarında yüzde 5,58 artış oldu.
  • İkinci el Kia fiyatlarında yüzde 5,31 artış oldu.
  • İkinci el Volkswagen fiyatlarında yüzde 4,90 artış oldu.
  • İkinci el BMW fiyatlarında yüzde 4,86 artış oldu.
  • İkinci el Citroén fiyatlarında yüzde 4,38 artış oldu.
  • İkinci el Toyota fiyatlarında yüzde 4,27 artış oldu.
  • İkinci el Audi’de 4,4
  • İkinci el Daica’da 4,01
  • İkinci el Renault’ta 3,91
  • İkinci el Nissan 3,90
  • İkinci el Hyundai’de 3,83
  • İkinci el Alfa Romeo 3,67
  • İkinci el Honda 3,70
  • İkinci el Peugeot 3,58
  • İkinci el Seat 3,40
  • İkinci el Opel 3,35
  • İkinci el Ford 2,41
  • İkinci el Fiat 1,56


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