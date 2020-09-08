İkinci elde en hızlı satılan araba markası hangisi ya da ikinci elde en hızlı hangi araba satılıyor...İkinci el araba satanlar için ya da yeni bir araba almayı düşünenler için ODD verilerine baktık. 2. elde en hızlı hangi araba satılıyor, sorusuna yanıt arayanlar buraya...

İKİNCİ ELDE EN HIZLI HANGİ ARABA SATILIYOR?

İkinci elde en hızlı hangi araba markası satılıyor sorusunun yanıtı çok önemli. Çünkü ikinci elde en hızlı satılan araba markası bilgisi size hangi arabanın daha iyi bir yatırım aracı olabileceği konusunda da fikir verir. Ayrıca arabanızı hızlı ve değerinde satmak istediğinizde de yardımı olacaktır. Bakalım, 2020 Ağustos ayı boyunca internetten verilen ilanlar içinde en hızlı hangi 2. el araba markası satılmış?

İKİNCİ ELDE HAVADA KAPILAN ARABALAR

2020 Ağustos ayında internetten 2. el binek ve hafif ticari araç satışlarında toplam 224.523 satış rakamı görülmüş. Yani Ağustos 2020’de internetten 224.523 adet satış gerçekleşmiş. İkinci el araba satışı düşmüştür diye düşünüyorsanız; yanılıyorsunuz. Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre %52 artış olmuş. Diğer yandan geçen aya (Temmuz 2020 )göre %6 oranında bir düşüş de gözlenmiş.