"İkinci evleri" köy okulu oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencileri Simge Tunç ile Barış Tüzüner, "Sosyal Sorumluluk" dersi kapsamında arkadaşlarıyla birlikte Odunpazarı ilçesine bağlı Türkmentokat köyündeki okulu boyadı, bazı onarım ve güzelleştirme faaliyetinde bulundu.

Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Basın ve Halkla İlişkiler Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Tunç ile Tüzüner'in "İkinci Evimiz" ismini verdikleri projede, Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı ve Görsel Sanatlar Bölümleri ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden gönüllü öğrencilerin de katılımıyla 40 kişilik bir çalışma grubu oluşturulduğu bildirildi.

Proje kapsamında resim öğretmenleri olmayan ilkokul öğrencileri için resim çalıştayı yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çalıştaydan çıkan eserler ile 23 Nisan'da okulda bir resim sergisi oluşturuldu. Atatürk köşesi boyandı, çocuklar ile birlikte çiçek dikimi yapıldı ve her çocuk bir çiçeği sahiplendi. Merdivenlere onarımlar yapıldı, tuvaletlerdeki kırık fayanslar yerlerine yerleştirildi, paslı aynalar değiştirildi, çocuklar için büyük risk oluşturan bahçedeki dikenler temizlendi. Ardından dış cephe yeniden boyanarak okula yeni bir renk verildi. Bahçe avlusu duvarına kalem görselleri çizilerek, eğitim ve öğretime dikkat çekildi. Bahçe avlusunun iç kısmı ise yeşil renge boyanarak doğaya dikkat çekilmek istendi. Okulun koridoruna temel insan haklarını anlatan illüstratif bir çalışma yapıldı. Öğretmenler odasına ise Atatürk portresi çizildi. 'Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister' sözü yazıldı."