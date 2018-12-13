Emlak Bankasının yapılandırma süreci tamamlanarak faaliyete geçirilecek, Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı hazırlıkları kapsamında, bölgesel uyum platformu oluşturulacak ve risk analizi yapılacak, köy yerleşmelerinin planlı ve düzenli gelişimini sağlayacak mevzuat düzenlenecek ve tasarım kılavuzları hazırlanacak.

Sıfır Atık Projesi uygulamalarının yaygınlaştırılması kapsamında uygulamaya geçilen kamu kurumu sayısı 13 bine yükseltilecek, İstanbul Esenler ve Üsküdar Çamlıca Riskli Alan Kentsel Dönüşüm Projelerinin ihaleleri gerçekleştirilecek ve inşaatlarına başlanacak.

Buna göre, 81 ilde millet bahçeleri yaygınlaştırılacak, Kanal İstanbul Projesine İlişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı çalışmalarına devam edilecek, ilk iki etap onaya hazır hale getirilecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan planda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çalışma ve projeleri de yer aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, İkinci 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde, şehirlerin altyapısına yönelik projelerin yanında daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefi kapsamında millet bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları, gürültü bariyerleri inşa edilecek.

Ankara ve İstanbul'da belirlenen alanlarda "Sanayi Alanı" olarak imar planları yapılacak ve yatırımcı kurum, kuruluş ve belediyelere devri sağlanacak, Konut Piyasası Takip Sistemi'nin kurulması çalışmalarına başlanacak, köy ve mahallelerde sosyal dokuyu geliştirmek üzere konak, kıraathane, kütüphane gibi işlevlere sahip çok amaçlı Millet Konakları'nın yapılması kapsamında uygulama projeleri hazırlanacak ve ihale süreçleri başlatılacak.

Konya, Kırşehir, Çorum, Kastamonu ve Trabzon illerinde tescil harici alanların tescillerinin yapılmasına yönelik pilot çalışma ihale edilecek, yerel yönetimlerin altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yol, içme suyu, atık su, jeotermal ishale hattı gibi toplam 74 yapım işi tamamlanacak ve 14 yeni yapım işine başlanacak.

- 12 bin metrekare gürültü bariyeri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile "Yatırımlar İçin Arazi İhtiyacı Analizi" yapılacak, Katı Atık Programı (KAP) kapsamında toplam 18 katı atık toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf tesisinin inşaat, proje ve ihaleleri yapılacak.