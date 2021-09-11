İkinci hamileliğini yaşayan seksi modelden transparan poz! Beğeni butonu çöktü

2018 yılında oğlu Stormi Webster'i dünyaya getiren 24 yaşındaki seksi model Kylie Jenner, geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla, ikinci kez anne olmaya hazırlandığını duyurmuştu. Cesur paylaşımlarına ara vermeden devam eden yıldız, siyah dantelli transparan pozuyla adeta Instagram'ı yıktı. Jenner'in paylaşımına kısa sürede 10 milyondan fazla beğeni geldi. İşte o paylaşım:
10 Ağustos 1997 yılında ABD'de dünyaya geldi. Bruce Jenner ve Kris Jenner'ın kızı olan yıldız, Kendall Jenner'in küçük kardeşi olmakla beraber; Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian ve Rob Kardashian adında 4 üvey kardeşi daha bulunmaktadır.
Kylie Jenner, kariyerine Paper Magazine dergisinde yer alarak başladı. Henüz 14 yaşındayken modelliğe adım atan yıldız, birçok derginin fotoğraf çekiminde bulundu.
2011 yılında kız kardeşi Kendall ile Seventeen dergisi tarafından 'Stil Elçileri' unvanına layık görüldü. Pek çok uluslararası markanın yüzü olan yıldız, 2014 yılında Kylie Cosmetics adında kendi markasını kurdu ve halen CEO'luğunu sürdürmektedir.
2007- günümüz Keeping Up with the Kardashians
2010 Kourtney and Khloé Take Miami
2012
America's Next Top Model, Cycle 18
Million Dollar Closets
2014
Ridiculousness Kendisi
MuchMusic Video Ödülleri Kendisi
Kourtney and Khloé Take The Hamptons Kendisi
Deal with It Kendisi
2015
I Am Cait Kendisi
Kingin' with Tyga Kendisi
-Müzik videoları-
2013 "Find That Girl" The Boy Band Project
2014
"Recognize" PartyNextDoor ft. Drake
"Blue Ocean" Jaden Smith
2015
"Stimulated"
"Dope'd Up"
"I'm Yours" Justine Skye ft Vic Mensa Karaoke okuyan
2016 "Come and See Me" PartyNextDoor Sevgili
2017 "Feel Me" (yayınlanmadı) Tyga, Kanye West Kendisi
2018 "Stop Trying To Be God" Travis Scott Altın melek
2020
"Stuck with U" Ariana Grande ve Justin Bieber Kendisi
"WAP" Cardi B ile Megan Thee Stallion
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