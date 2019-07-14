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İkinci kattaki evine balkondan girmeye kalkınca, düşüp yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 20:58 | Son Güncelleme

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, ikinci kattaki evine girmek için zili çalan ancak kapıyı açan olmayınca balkondan içeri girmeye çalışan Cihan Demir (26), dengesini kaybedip, düştü.

İkinci kattaki evine balkondan girmeye kalkınca, düşüp yaralandı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, ikinci kattaki evine girmek için zili çalan ancak kapıyı açan olmayınca balkondan içeri girmeye çalışan Cihan Demir (26), dengesini kaybedip, düştü. Ağır yaralanan Demir, helikopter ambulansla Konya'ya gönderildi.
Olay, öğleden sonra, Hacı Seyit Ali Mahallesi 153082 Sokak'ta meydana geldi. Cihan Demir, apartmanın ikinci katındaki eve girmek için aşağıdan zili çaldı. Apartman kapısı açılmayınca Demir, balkon kapısının açık olduğunu fark etti. İçeri girmek için ikinci kattaki balkonun korkuluklarına tırmanan Demir, iddiaya göre, dengesini kaybedip, düştü. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demir, komşularının ihbarı üzerine gelen olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Demir, helikopter ambulansla Konya Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

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İkinci kattaki evine balkondan girmeye kalkınca, düşüp yaralandıİkinci kattaki evine balkondan girmeye kalkınca, düşüp yaralandıİkinci kattaki evine balkondan girmeye kalkınca, düşüp yaralandı

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