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İkinci kattan düşen bebeği komşuları kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 19:09 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşen ve dili boğazına kaçınca nefes alamayan Suriyeli Ali Şavi (1) komşuları tarafından kurtarıldı.

İkinci kattan düşen bebeği komşuları kurtardı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşen ve dili boğazına kaçınca nefes alamayan Suriyeli Ali Şavi (1) komşuları tarafından kurtarıldı. Dili boğazından çıkarılan Ali bebek, hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 17.00 sıralarında, Sırakapılar Mahallesi 1522 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu anne Ghufran Şavi (33) mutfaktayken ikinci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynayan oğlu Ali, korkuluk demirleri arasından düştü. Ali'nin düştüğünü gören çevredekiler yardıma koştu. Komşular, solunum güçlüğü çeken bebeğe ilk müdahalede bulundu. Bebeğin boğazına kaçan dili çıkartıp tekrar nefes alması sağlayan komşular dana sonra durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bebeğin düştüğünü fark edip, hemen yardıma koştuğunu belirten komşulardan Ramazan Yıldız, "Yerde bir süre kıpırdaman durdu. Solum güçlüğü çekiyordu. Gereken müdahaleyi çevredekilerle yaptık. Ardından gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Komşuların dikkati bebeğin hayatını kurtardı" dedi.

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İkinci kattan düşen bebeği komşuları kurtardıİkinci kattan düşen bebeği komşuları kurtardıİkinci kattan düşen bebeği komşuları kurtardıİkinci kattan düşen bebeği komşuları kurtardı

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