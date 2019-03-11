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İkinci kattan düşen kadın ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 11:21 | Son Güncelleme

BİLECİK’te alzheimer hastası Emine A.

İkinci kattan düşen kadın ağır yaralandı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK’te alzheimer hastası Emine A. (66), ikinci kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Çakallı sokak üzerindeki bir apartmanda oturan Emine A., dün akşam ikinci kattaki dairesinin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Emine A., ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emine A.’nın başına darbe aldığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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İkinci kattan düşen kadın ağır yaralandıİkinci kattan düşen kadın ağır yaralandıİkinci kattan düşen kadın ağır yaralandıİkinci kattan düşen kadın ağır yaralandı

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