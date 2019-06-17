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İkinci kattan düşen Rus turist öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 14:26 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde tatil yapan Rus Polina Shiliaeva (22) kaldığı otelin ikinci katından düşerek yaşamını yitirdi.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde tatil yapan Rus Polina Shiliaeva (22) kaldığı otelin ikinci katından düşerek yaşamını yitirdi. Polis kadının düşmeden önce tartıştığı erkek arkadaşını gözaltına aldı.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde tatil yapan Rus Polina Shiliaeva, iddiaya göre erkek arkadaşıyla tartıştığı sırada kaldığı 2'nci kattaki odadan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Polina Shiliaeva'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Shiliaeva'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis kadının erkek arkadaşı V.D.'yi gözaltına aldı.

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