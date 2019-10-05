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İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 08:05 | Son Güncelleme

Adana’da bir apartmanın ikinci katından park halindeki otomobil üzerine düşen 25 yaşındaki Duygu Göç ağır yaralandı.Olay, saat 04.30 sıralarında Seyhan İlçesi İbo Osman Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.

İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı

Adana’da bir apartmanın ikinci katından park halindeki otomobil üzerine düşen 25 yaşındaki Duygu Göç ağır yaralandı.
Olay, saat 04.30 sıralarında Seyhan İlçesi İbo Osman Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 25 yaşındaki Duygu Güç oturduğu evinin penceresinden henüz belirlenemeyen bir nedenle, park halinde bulunan bir otomobil üzerine düştü. Durumu göre vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Göç’ü Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Göç’ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay mahalleni gelen polis ekipleri kadının düştüğü evde delil toplama çalışması yaptı.

İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı

İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı

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