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İkinci kez anne olan Seda Güven doğum anının sosyal medyadan yayınladı

05.09.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Güven, 'Adel'i kucağına alarak, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Doğum sürecini anlatan ünlü oyuncu, "İkinci doğum daha kısa sürüyormuş, doğru ama benim bebek biraz iri gelince son düzlükte bir zorlanmalar oldu. Kucağına alınca her şeyi unutuyorsun" ifadelerini kullandı.

İkinci kez anne olan Seda Güven doğum anının sosyal medyadan yayınladı

'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Elveda Derken' ve 'Öldür Beni Sevgilim' gibi projelerde rol alan Seda Güven, 2019 yılında Ali Güzel ile evlenmişti. Çiftin 'Yiğit Ali' adını verdikleri oğulları iki yıl önce dünyaya gelmişti.

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İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, ikinci kez anne-baba oldu. İkili, çocukları 'Aden'i kucaklarına aldı. Ünlü oyuncu, güzel haberi Instagram'dan duyurdu.

DOĞUM ANINI PAYLAŞTI

Doğum anını paylaşan Güven, yaşadıklarını da anlattı. Seda Güven, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderisine şu notu düştü:
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Bu arada ikinci doğum daha kısa sürüyormuş, doğru ama benim bebek biraz iri gelince son düzlükte bir zorlanmalar oldu. Kucağına alınca her şeyi unutuyorsun. Bir de canım kocam var; her an elimi sımsıkı tutup, özlemle takım halinde beni kolay doğuma hazırlayan... Ali de bayağı tecrübelendi şaka maka bir 'doulacık' oldu başımıza... Bir o eksikti zaten beceremediği... Geriye iki çocuklu ben kaldı... Ben mi? Ben iyiyim ya, merak etmeyin!

Takipçileri Seda Güven'e tebrik mesajları yağdırdı.


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