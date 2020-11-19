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İkinci kez cam filmle yakalandı, savunması pes dedirtti

19.11.2020 09:49 | Son Güncelleme:
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İkinci kez cam filmle yakalandı, savunması pes dedirtti

Adana’nın Kozan ilçesinde daha önceki uygulamada aracındaki cam filmi sökülen ve yeniden cam filmi ile yakalanan sürücünün savunması polislere pes dedirtti.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulamada araçlara takılan koyu renk cam filme ve maskesiz sokakta gezmeye izin vermedi.

'O ZAMAN YANIMA BİR KORUMA VERDİ'

Daha önce aracındaki cam filmi sökülen ve yeniden cam filmi ile yakalanan sürücü, “O zaman yanıma bir koruma verin. Her gün biri karşıma çıkıyor. Ben düşman sahibi adamım her gün biri çıkıyor kavga ediyorum” diyerek polisleri de şaşırttı.

Ekipler koyu renk araç ön camına takılan cam filmin görüş mesafesini azaltarak kazaları arttırdığı için araç içini göstermeyen ön cam filmlerine izin vermezken, maske takmayan sürücüleri de affetmedi.

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MASKE TAKMADI, DEFALARCA ÖZÜR DİLEDİ

Maske takmayan bir sürücü ise polisin kimlik istemesi üzerine defalarca özür diledi.

Artan vakaları hatırlatan polis memuru toplumu ve kendi sağlığını maskesiz tehlikeye sokan şahsa maske takmamaktan işlem yaptı.

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Uygulamada kuralları eksizsiz uygulayan sürücüler polis ekiplerinden denetimlerin artmasını talep etti.

(İHA)

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