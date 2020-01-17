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  4. İkinci kez ilik nakledilen Saygın'ın annesi: Oğlum, hayata sımsıkı tutunacak

İkinci kez ilik nakledilen Saygın'ın annesi: Oğlum, hayata sımsıkı tutunacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 16:42 | Son Güncelleme

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 8 aylıkken talasemi (Akdeniz anemisi) majör teşhisi koyulan Saygın Aydemir (3), ikinci kez yapılan ilik nakliyle hayata tutunmaya çalışıyor.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 8 aylıkken talasemi (Akdeniz anemisi) majör teşhisi koyulan Saygın Aydemir (3), ikinci kez yapılan ilik nakliyle hayata tutunmaya çalışıyor. Anne Seda Aydemir, "İnşallah oğlum, hayata sımsıkı tutunacak. Oğlumun iyileşmesi için çaba sarf ediyoruz. Şu an Antalya'dayız. Tedavimiz uzun sürecek" dedi.
İncirliova'da yaşayan Seda (38) ve Serkan Aydemir (38) çiftinin 2 çocuğundan en küçüğü Saygın, 8 aylıkken rahatsızlandı. Aydemir çifti, oğullarını Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Doktorların yaptığı kontroller sonucu Saygın'a, talasemi majör teşhisi koyuldu. Oğullarını hastalığına çare bulmak amacıyla birçok doktora götüren çift, sonuç alamayınca tedavi için yurt dışına giderek, 1 yıl Almanya'da kaldı. Almanya'daki doktorlar, Saygın'ın yaşama tutunabilmesi için tek çarenin ilik nakli olduğunu söyledi. Bunun üzerine çift, Türkiye'ye dönerken Serkan Aydemir, kızları Aydın'da kaldı, Seda Aydemir ise Saygın ile Antalya'ya gitti. Burada özel hastaneye başvuran Seda Aydemir, 25 Aralık'ta oğluyla birlikte steril odaya alındı. Saygın için 10 günlük kemoterapinin ardından aranan iliğin bulunduğu müjdesi verildi. İlik naklinin 8 Ocak'ta yapılması beklenirken, Almanya'dan yola çıkan donör, trafik kazasında yaralanınca operasyon 7 Ocak'ta iptal edildi. Bir süre sonra Saygın için Almanya'da ikinci donör bulundu. Yurt dışından getirilen donörden alınan ilik, Antalya'da 15 Ocak'ta Saygın'a nakledildi.
15- 20 gün içinde iliğin tutup, tutmadığının belli olacağını söyleyen anne Seda Aydemir, "İnşallah oğlum, hayata sımsıkı tutunacak. Oğlumun iyileşmesi için çaba sarf ediyoruz. Şu an Antalya'dayız. Tedavimiz uzun sürecek ve bu sürede biz de burada ev tutarak kalmak zorundayız. Babası ve ablası Aydın'da, biz ise buradayız. Sağlığına kavuşacağı günü hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

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