İkinci kez kardeş acısı yaşadı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan Irak ve Suriye uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bottaki kayıp olarak aranan kişinin cesedine ulaşıldı.
Önceki gün yaşanan olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışması devam ederken, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı Dalış Timi, 27 metre derinlikte bir kadın cesedi buldu.
Ceset, götürüldüğü Bodrum Devlet Hastanesi morgunda yapılan teşhiste, kayıp olarak aranan Hawnaz Tarık Abdülkadir Al- Jaf'a (23) ait olduğu tespit edildi.
Aynı botta bulunan ve sağ olarak kurtarılan kardeşi Marya Tarık, kardeşini teşhis ettikten sonra hastane önünde gözyaşı döktü. Marya Tarık'ın diğer kardeşi Arazu Tarık (25) da olay günü hayatını kaybetmişti.
Morgdaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ceset, cenaze aracına konularak otopsi için Muğla Ali Tıp Kurumu'na gönderildi.
Marya Tarık'ın dört kardeşi ve iki yeğeni ile batan botta olduğu, İstanköy'deki babalarının yanına gitmek için yola çıktıkları belirlendi.
- Olay
Bağla Koyu'ndan denize açılan Irak ve Suriye uyruklu 19 kişinin içinde olduğu botun battığı haberi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, boğulmak üzere olan 15 Irak, 1 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni kurtarırken, 2 kadının cesedine ulaşmıştı. Kayıp olduğu belirtilen kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.
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