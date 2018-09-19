HABER

İkinci kez kardeş acısı yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 18:32 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışırken batan lastik bottaki kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu - Olay günü morgda kardeşi Arazu Tarık'ı teşhis eden Marya Tarık, bu kez de diğer kardeşi Hawnaz Tarık'ı kaybetmenin acısını yaşadı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan Irak ve Suriye uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bottaki kayıp olarak aranan kişinin cesedine ulaşıldı.

Önceki gün yaşanan olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışması devam ederken, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı Dalış Timi, 27 metre derinlikte bir kadın cesedi buldu.

Ceset, götürüldüğü Bodrum Devlet Hastanesi morgunda yapılan teşhiste, kayıp olarak aranan Hawnaz Tarık Abdülkadir Al- Jaf'a (23) ait olduğu tespit edildi.

Aynı botta bulunan ve sağ olarak kurtarılan kardeşi Marya Tarık, kardeşini teşhis ettikten sonra hastane önünde gözyaşı döktü. Marya Tarık'ın diğer kardeşi Arazu Tarık (25) da olay günü hayatını kaybetmişti.

Morgdaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ceset, cenaze aracına konularak otopsi için Muğla Ali Tıp Kurumu'na gönderildi.

Marya Tarık'ın dört kardeşi ve iki yeğeni ile batan botta olduğu, İstanköy'deki babalarının yanına gitmek için yola çıktıkları belirlendi.

- Olay

Bağla Koyu'ndan denize açılan Irak ve Suriye uyruklu 19 kişinin içinde olduğu botun battığı haberi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, boğulmak üzere olan 15 Irak, 1 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni kurtarırken, 2 kadının cesedine ulaşmıştı. Kayıp olduğu belirtilen kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

PARTNERViagra içtikten 27 dakika sonra...Viagra içtikten 27 dakika sonra...
Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin olduÜçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu
Şeyhin yatına 1 milyon liralık akaryakıt ve yemek ikmaliŞeyhin yatına 1 milyon liralık akaryakıt ve yemek ikmali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum ceset düzensiz göçmen MORG Muğla Teşhis

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Yine Rus jeti düştü!

Yine Rus jeti düştü!

Porno yıldızı, Trump'ın cinsel performansını değerlendirdi

Porno yıldızı, Trump'ın cinsel performansını değerlendirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!

Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!

CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!

CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!

ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!

ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!

TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.