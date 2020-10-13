HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. İkinci kez koronaya yakalanıp ölen ilk kişi!

İkinci kez koronaya yakalanıp ölen ilk kişi!

İLGİNÇ HABERLER  | 13.10.2020 17:24 | Son Güncelleme

Hollanda'da bir kadın, hafif şikayetlerle atlattığı Covid-19'a iki ay sonra yeniden yakalandı. 89 yaşındaki kadının ikinci hastalığı kaldıramayarak öldüğü belirtildi. İsmi açıklanmayan kadın, Covid-19'a iki defa yakalanıp öldüğü tespit edilen ilk kişi.

İkinci kez koronaya yakalanıp ölen ilk kişi!

Hollanda'da 89 yaşındaki bir kadın, ikinci kez koronavirüsüne yakalanarak öldü. Kadının ilk seferinde hastalığı kısmen hafif geçirdiği ancak iki ay sonra Covid-19'a yeniden yakalandığında durumunun hızla ağırlandığı belirtildi. İsmi açıklanmayan kadının, Covid-19'a iki defa yakalanıp öldüğü tespit edilen ilk kişi olduğu aktarılıyor.

İLKİNDE BEŞ GÜN HASTANEDE KALDI

Oxford Üniversitesi'nden araştırmacıların ilgili makalesinde, kadının ilk lez Covid-19'a yakalandığı dönemde ateş ve öksürük belirtilerini çok hafif bir şekilde hissettiği, hastanede beş gün geçirdikten sonra taburcu edildiği belirtildi. Buna göre, 89 yaşındaki kadının testi negatife dönmüş ve kronik yorgunluk haricinde bir şikâyeti kalmamıştı.

GENETİK DİZİLİM İNCELENDİ, YENİ VİRÜS KAPTIĞI KESİNLEŞTİ

Ancak 89 yaşındaki kadın iki ay sonra yeniden Covid-19'a yakalandı. Kadının testinin pozitif çıkmasından sadece iki gün önce, nadir görülen bir kemik iliği kanseri için kemoterapiye başladığı belirtildi. Araştırmaya göre uzmanlar, kadının kaptığı yeni virüsün genetik dizilimi inceledi ve ilk seferinden farklı bir virüs tespit etti; yani 89 yaşındaki hastanın ikinci kez mutasyona uğramış bir tür Covid-19 kaptığı kesin olarak belirlendi.

İKİNCİ SEFERDE ANTİKOR GELİŞTİRMEDİ

Ancak kadın hastalığı ikinci seferinde, ilkine kıyasla çok daha ağır geçirdi. Ateş ve öksürüğün yanı sıra nefes darlığı ve oksijen seviyesinde ciddi düşüş saptandı. Hastaya dördüncü ve altıncı günlerde yapılan testlerde antikora rastlanmazken, sekizinci gün durumu iyice ağırlaştı. 89 yaşındaki kadın, iki hafta sonra vefat etti.

Araştırmada, yeniden koronavirüsü kapanların oranının düşük olduğuna dikkat çekilse de, daha önceden bilinen vakaların hiçbirinde ikinci Covid'den ölüm görülmediği vurgulandı. Araştırmacılar, vücuttaki antikorların azalması ve bağışıklığın yok olması sonucunda yeniden Covid'e yakalanma riskinin bulunduğunu, bu durumun da aşıların ne kadar etkili olacağı konusunda soru işaretleri yaratabileceği belirtildi.

Amerikan basını da bugün, Nevada'dan 25 yaşındaki bir erkeğin ikinci defa koronaya yakalandığını ve hastalığı ilkinden çok daha ağır geçirdiğini yazmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var
Her gün aynı yerde onu bekliyorHer gün aynı yerde onu bekliyor
Türkiye'de üretilecek!Türkiye'de üretilecek!
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
Konkordato ilan etmişti! Mahkeme kararını verdi
Konkordato ilan etmişti! Mahkeme kararını verdi
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'erken seçim' yanıtı
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'erken seçim' yanıtı
Covid-19 testinde yeni yöntem! Artık sürüntü örneği yerine...
Covid-19 testinde yeni yöntem! Artık sürüntü örneği yerine...
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Yer çekimine adeta meydan okudu
Yer çekimine adeta meydan okudu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı böyle yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı böyle yakaladı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
Diğer Haberler
Her gün aynı yerde kendisine ekmek getiren adamı bekliyor
Her gün aynı yerde onu bekliyor
Norveç'te polis saatte 58 kilometre hız yapan scooter'a el koydu
Saatte 58 km hız yapan scooter'a el kondu!
Meğer dünyanın en büyük vajinasına sahipmiş!
Meğer dünyanın en büyük vajinasına sahipmiş!
Güzellik uzmanının şampuan deneyi sosyal medyada viral oldu
Güzellik uzmanının şampuan deneyi sosyal medyada viral oldu
Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakashvili'ye Atina'da yumruklu saldırı
Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakashvili'ye Atina'da yumruklu saldırı
ABD'de kıllı tırtıl alarmı: Dayanılmaz bir acıya sebep oluyor!
ABD'de kıllı tırtıl alarmı: Dayanılmaz bir acıya sebep oluyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.