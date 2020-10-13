İkinci kez koronaya yakalanıp ölen ilk kişi!

Hollanda'da 89 yaşındaki bir kadın, ikinci kez koronavirüsüne yakalanarak öldü. Kadının ilk seferinde hastalığı kısmen hafif geçirdiği ancak iki ay sonra Covid-19'a yeniden yakalandığında durumunun hızla ağırlandığı belirtildi. İsmi açıklanmayan kadının, Covid-19'a iki defa yakalanıp öldüğü tespit edilen ilk kişi olduğu aktarılıyor.

İLKİNDE BEŞ GÜN HASTANEDE KALDI

Oxford Üniversitesi'nden araştırmacıların ilgili makalesinde, kadının ilk lez Covid-19'a yakalandığı dönemde ateş ve öksürük belirtilerini çok hafif bir şekilde hissettiği, hastanede beş gün geçirdikten sonra taburcu edildiği belirtildi. Buna göre, 89 yaşındaki kadının testi negatife dönmüş ve kronik yorgunluk haricinde bir şikâyeti kalmamıştı.

GENETİK DİZİLİM İNCELENDİ, YENİ VİRÜS KAPTIĞI KESİNLEŞTİ

Ancak 89 yaşındaki kadın iki ay sonra yeniden Covid-19'a yakalandı. Kadının testinin pozitif çıkmasından sadece iki gün önce, nadir görülen bir kemik iliği kanseri için kemoterapiye başladığı belirtildi. Araştırmaya göre uzmanlar, kadının kaptığı yeni virüsün genetik dizilimi inceledi ve ilk seferinden farklı bir virüs tespit etti; yani 89 yaşındaki hastanın ikinci kez mutasyona uğramış bir tür Covid-19 kaptığı kesin olarak belirlendi.