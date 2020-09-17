İkinci kez maske kuralını ihlal eden kadından polise pişkin sözler

Çorum’da açık alanlarda getirilen maske takma mecburiyetine uymayan bir kadın, ceza yememek için dakikalarca polis ekiplerine direndi. Polis ekiplerine zorluk çıkaran kadının ikinci kez maskesiz sokağa çıktığı anlaşılması üzerine hakkında cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı Covid-19 tedbirleri kapsamında “Sağlık için hepimiz için” sloganıyla tüm yurtta olduğu gibi Çorum’da maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler sırasında polis ekipleri Gazi caddesinde üzerinde elinde maskesi ile gezen bir kadın ile karşılaştı. Kendisini uyaran polise hakaretler yağdıran kadın herkesi çileden çıkardı.

"Kimliğim yok gel evime al"

Elinde maskesi ile caddede gezen ve isminin Sevda Zor olduğu öğrenilen kadın, polisleri görünce ara sokağa girerek maskesini takmaya çalıştı. Bunu fark eden polisler, kadının yanına gitti. Polisler herhangibir şey söylemeden konuşmaya başlayan kadın, “Ne oldu ya, Ne var ya, ne var daha yeni çıktım. Olay çıkarmayın. Neden yakalıyorsunuz? Saldıracak mısınız? Dövecek misiniz?” şeklinde konuştu.

Kadından sakin olmasını isteyen polisler Sevda Zor’dan kimliğini talep etti. Polis ekiplerine tepki göstermeye devam eden kadın, “Kimliğim yok kardeşim yeni çıkarttım. Gel evime al o zaman. Yemin ediyorum kimliği yok” şeklinde bağırarak konuşmasını sürdürdü.