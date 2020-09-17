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İkinci kez maske kuralını ihlal eden kadından polise pişkin sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 13:24 | Son Güncelleme

Çorum’da açık alanlarda getirilen maske takma mecburiyetine uymayan bir kadın, ceza yememek için dakikalarca polis ekiplerine direndi.

Çorum’da açık alanlarda getirilen maske takma mecburiyetine uymayan bir kadın, ceza yememek için dakikalarca polis ekiplerine direndi. Polis ekiplerine zorluk çıkaran kadının ikinci kez maskesiz sokağa çıktığı anlaşılması üzerine hakkında cezai işlem uygulandı.
İçişleri Bakanlığı Covid-19 tedbirleri kapsamında “Sağlık için hepimiz için” sloganıyla tüm yurtta olduğu gibi Çorum’da maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler sırasında polis ekipleri Gazi caddesinde üzerinde elinde maskesi ile gezen bir kadın ile karşılaştı. Kendisini uyaran polise hakaretler yağdıran kadın herkesi çileden çıkardı.

"Kimliğim yok gel evime al"
Elinde maskesi ile caddede gezen ve isminin Sevda Zor olduğu öğrenilen kadın, polisleri görünce ara sokağa girerek maskesini takmaya çalıştı. Bunu fark eden polisler, kadının yanına gitti. Polisler herhangibir şey söylemeden konuşmaya başlayan kadın, “Ne oldu ya, Ne var ya, ne var daha yeni çıktım. Olay çıkarmayın. Neden yakalıyorsunuz? Saldıracak mısınız? Dövecek misiniz?” şeklinde konuştu.
Kadından sakin olmasını isteyen polisler Sevda Zor’dan kimliğini talep etti. Polis ekiplerine tepki göstermeye devam eden kadın, “Kimliğim yok kardeşim yeni çıkarttım. Gel evime al o zaman. Yemin ediyorum kimliği yok” şeklinde bağırarak konuşmasını sürdürdü.

"Ben sizinle karakola gitmek zorunda değilim"
Kadının sakinleştirmeye çalışan polisler, “Bu maskeyi kendimiz için, çocuklarımız için, sağlığımız için takacaksınız. Bizi görünce takmayacaksınız” diyerek kadını uyarmaya devam etse de Sevda Zor, uyarılara aldırış etmedi. Maskesini taktıktan sonra adeta şova ve polislere bağırmaya devam eden kadın, “Beni mi döveceksiniz? Ya dövüyorsunuz siz. Bütün polisler dövüyor. Ben polisleri döven birileri olarak biliyorum. Kimliğim yok ekipler adresime gelir veririm. Ben sizinle karakola gitmek zorunda değilim. Geleceksin kimliğimi alacaksın. Şuna bak adamlar beni gafil avladı” ifadelerini kullandı.
Soğukkanlılığını korumaya çalışan polisler, kadını uyarmaya devam etse de Sevda Zor bağırmaktan vazgeçmeye devam ederek, “Özellikle çıkıyorsun önüme. Kaç oldu beş kez oldu. Bir de anlaşmış gibi dört kişi geliyorlar şunlara bak ya gündem yapmak için yapıyorlar havalı şeyler. Cebinize para doldurmayı bilirsiniz başka ne bileceksiniz” diye konuşmasını sürdürdü.
Polisin hiçbir şey yapmamasına ve nezaket kuralları çerçevesinde uyarılarına aldırış etmeyen kadın, “Beni zorla alamazsın. götüremezsin. Meydan dayağı da atamazsın. Sizin planınız altıncı rakamı uygulamak. Plancı şeyler” dese de hakkında işlem yapılmaktan kurtulamadı.
Kimlik sorgusu yapılan kadının ikinci kez kurallara uymadığı ortaya çıkınca polisler kadına cezai işlem uyguladı.

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