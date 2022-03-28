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İkinci Kez Yollardalar

27.03.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce Afgan Rus işgali nedeniyle Ukrayna’dan ayrılanlar arasında. Polonya sınırından geçenler için bu, ikinci kez savaştan kaçmak anlamına geliyor. VOA, Polonya sınırında ikinci kez yaşadıkları yerleri savaş nedeniyle terk etmek zorunda kalanlarla görüştü

İkinci Kez Yollardalar

Polonya-Ukrayna sınırında Shehyni geçiş noktasındaki bu kişiler Ukrayna’daki savaştan kaçan sevdiklerini bekliyor.

Polonya’ya her gün binlerce kişi ulaşıyor ve aralarında çok sayıda Afgan da var. Ülkelerindeki savaştan kaçıp Ukrayna’ya sığınan Afganlar yine yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldılar.

Afgan mülteci Zuhal Polonya sınırına ulaşmak için saatlerce yürüdüğünü belirtiyor.

Zuhal, “Ukrayna’dan gelirken birçok sorunla karşılaştık. 18 saat yol kat ettik. Slovakya’ya girmemize izin verilmedi. Ukrayna pasaportu olmayanlar alınmadı. Sonra Polonya’ya geldik ve sorun olmadı” diyor.

Zuhal Ukrayna’daki birçok Afgan gibi Afgan pasaportu ya da kimlik kartı taşımıyor. Onun yerine Ukraynalı yetkililerin verdiği geçici bir belgesi var.

Şimdi, üçüncü bir ülkeye gitmek istiyor.

Zuhal, “Gıda ve kıyafet yardımı aldık. Henüz gideceğim ülkeyi seçmedim. Bize istediğimiz ülkeye gidebileceğimizi söylediler” diyor.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen gönüllüler Ukraynalılar’a farklı bir ülkeye yerleşme konusunda yardımcı oluyor.

Gönüllülerden biri mültecileri Danimarka’ya taşıyan Jakob Benediktson.

Benediktson, “Renk, din, köken, insanların geldikleri yerler umurumda değil. Danimarka’ya gitmek istiyorsanız buradayım” diyor.

Diğer gönüllüler de Ukrayna’dan gelip başka ülkelere gitmek isteyen herkese yardım edeceklerini belirtiyor.

Onlardan biri de Almanya’dan Luca Kruczynki.

Kruczynki, “Ukrayna pasaportu taşıyanlarla taşımayanları ayırmıyorum. Sınırı görüyorsunuz. Buradan sadece 2 km uzaklıkta. Tabi ki Ukrayna’dan gelenler var ama diğer ülkelerden de var” diyor.

Polonya’daki Afgan büyükelçiliği işgalin başından bu yana 2-3 bin Afgan’ın Polonya’ya geçtiğini belirtiyor.

Büyükelçilik Ukrayna’dan çıkan Afganlar’a yardımcı olunduğunu da kaydediyor.

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