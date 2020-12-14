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İkinci koronavirüs olasılığına karşın öncelik D vitamini ve minareller!

14.12.2020 10:40 | Son Güncelleme:
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İkinci koronavirüs olasılığına karşın öncelik D vitamini ve minareller!

Koronavirüs pandemisi hayatımızı etkilemeye devam ederken vücut direncini artırmanın önemine vurgu yapan uzmanlar kış aylarıyla birlikte antioksidan ve vitamin bakından zengin besinlerin tüketilmesi gerektiğine de dikkat çekti. 'Öncelik D vitamini ve minareller' diyen Diyetisyen Eda Balcı, konu ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

İkinci kez koronavirüse yakalanma ihtimali olan ya da enfekte olmamış kişilerin, bağışıklık sistemini güçlü tutmak zorunda olduğunu belirten Diyetisyen Eda Balcı, ’’Bunun için de beslenmelerine, uyku sürelerine, fiziksel aktiviteye ve sigara, alkol gibi bağışıklık sistemini zayıflatan maddelerin kullanılmamasına dikkat etmelidirler” uyarısında bulundu.

'GÜNDE 2 LİTREDEN AZ SU TÜKETİLİRSE BAĞIŞIKLIK ZAYIFLAR'

Balcı, pandemi sürecinde kişilerin beslenme düzenine son derece dikkat etmesi gerektiğinin altını çizerek, vücudun sağlıklı çalışması ve bağışıklık sistemi için özellikle beslenmenin en etkili faktörlerden biri olduğunu ifade etti.

Beslenme düzeninde ilk dikkat edilmesi gereken noktanın su tüketimi olduğuna vurgu yapan Balcı, ’’Vücut sistemlerinin çalışması için bol sıvı tüketilmesi gerekmektedir. Özellikle hastalıkların arttığı bu dönemde yeterli su tüketimi çok önemli. Mevsim itibarıyla su tüketiminin azalması, günde 2-2,5 litreden az su tüketilmesi bağışıklığımızın zayıflamasına neden olmaktadır’’ dedi.

'ÖNCELİK D VİTAMİNİ VE MİNERALLER'

Balcı, gün içerisinde tüm besin gruplarından yeterli oranda alınarak günlük enerji, vitamin ve minerallerin karşılanmasını önererek, ’’Öncelik D vitamini ve mineraller. Kış mevsimi itibarıyla, karşılamakta güçlük çektiğimiz D vitamini ve özellikle besinlerle yeterli miktarda alamadığımız diğer vitamin ve mineraller, bağışıklık sistemi için çok önemli’’ ifadelerini kullandı.

Diyetisyen Eda Balcı, antioksidan ve vitamin bakımından zengin olan besinlerin tüketimi için şu önerilerde bulundu:

D Vitamini: Yağlı balıklar, yumurta ve mantar
C Vitamini: Portakal, mandalina, kivi, brokoli, karnabahar ve maydanoz
A Vitamini: Havuç, ıspanak, balkabağı ve ciğer

Bağışıklık sistemi için vitaminlere ek olarak, minerallerin de yeterli oranda alınmasının önemli olduğunu söyleyen Balcı, tavsiyelerine şu besinleri de ekledi:

  • Büyümeyi, gelişmeyi ve bağışıklık sistemini etkileyen ve hayvansal kaynaklarda, bitkisel kaynaklardan daha fazla bulunan demir tüketilmeli.
  • Güçlü bir antioksidan olan ve kuru yemişlerde, balıkta, deniz ürünlerinde ve yumurtada bolca bulunan selenyum tüketilmeli.
  • Et, süt, kuru yemişlerde ağırlıklı bulunan çinko tüketilmeli.
  • Beslenme düzeninde karbonhidrat, protein, yağ gibi makro besin öğeleri tüketilmeli.
  • Vitamin ve mineral gibi mikro besin öğeleri düzenli ve yeterli miktarda tüketilmeli.
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