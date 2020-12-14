İkinci koronavirüs olasılığına karşın öncelik D vitamini ve minareller!

İkinci kez koronavirüse yakalanma ihtimali olan ya da enfekte olmamış kişilerin, bağışıklık sistemini güçlü tutmak zorunda olduğunu belirten Diyetisyen Eda Balcı, ’’Bunun için de beslenmelerine, uyku sürelerine, fiziksel aktiviteye ve sigara, alkol gibi bağışıklık sistemini zayıflatan maddelerin kullanılmamasına dikkat etmelidirler” uyarısında bulundu.

'GÜNDE 2 LİTREDEN AZ SU TÜKETİLİRSE BAĞIŞIKLIK ZAYIFLAR'

Balcı, pandemi sürecinde kişilerin beslenme düzenine son derece dikkat etmesi gerektiğinin altını çizerek, vücudun sağlıklı çalışması ve bağışıklık sistemi için özellikle beslenmenin en etkili faktörlerden biri olduğunu ifade etti.

Beslenme düzeninde ilk dikkat edilmesi gereken noktanın su tüketimi olduğuna vurgu yapan Balcı, ’’Vücut sistemlerinin çalışması için bol sıvı tüketilmesi gerekmektedir. Özellikle hastalıkların arttığı bu dönemde yeterli su tüketimi çok önemli. Mevsim itibarıyla su tüketiminin azalması, günde 2-2,5 litreden az su tüketilmesi bağışıklığımızın zayıflamasına neden olmaktadır’’ dedi.

'ÖNCELİK D VİTAMİNİ VE MİNERALLER'

Balcı, gün içerisinde tüm besin gruplarından yeterli oranda alınarak günlük enerji, vitamin ve minerallerin karşılanmasını önererek, ’’Öncelik D vitamini ve mineraller. Kış mevsimi itibarıyla, karşılamakta güçlük çektiğimiz D vitamini ve özellikle besinlerle yeterli miktarda alamadığımız diğer vitamin ve mineraller, bağışıklık sistemi için çok önemli’’ ifadelerini kullandı.