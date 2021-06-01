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İkinci Libya Konferansı 23 Haziran’da Berlin’de

01.06.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlki geçen yılın Ocak ayında yapılan Libya Konferansı, 23 Haziran'da Berlin'in ev sahipliğinde bir kez daha düzenlenecek.

Görüşmelerde ana gündem genel seçimler ve yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi olacak.Almanya, Birleşmiş Milletler'in (BM) desteğiyle ikinci Libya Konferansı'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 23 Haziran'da Berlin’de düzenlenecek olan görüşmelere Libya'yı ilk kez geçiş hükümeti temsil edecek.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ilki Ocak 2020'de yapılan konferansın Libya'da kalıcı istikrar sağlanması adına sonraki aşamalara geçmek açısından önemli olduğu vurgulandı.

Seçimlere hazırlık ve paralı askerlerin çekilmesi

Görüşmelerde ana gündem maddelerinin 24 Aralık'ta ayında yapılması planlanan genel seçimler ile yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi olacak. Ülkenin birleşik bir güvenlik kuvvetlerine kavuşturulması konusunun da gündemde olması bekleniyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya'da barış girişiminin uzun bir süreç olduğunu, zaman zaman kendilerinin bile bu hedeften emin olamadıklarını ifade ederek "Ancak son aylardaki gelişmelerden sonra, tedbirli bir iyimserlik içerisindeyiz" dedi.

Libya, 2011'de Muammer Kaddafi'nin halk isyanı sonucu devrilmesinin ardından iç savaşa sürüklenmişti.

İlk konferansta alınan kararlar

BM öncülünde devam eden barış sürecinde Ocak ayındaki konferansa Türkiye, Rusya, Çin, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Kongo Cumhuriyeti ile Afrika Birliği ve Arap Birliği katılmıştı. Konferansta liderler, Libya'ya her türlü dış müdahalenin son verilmesi ve BM'nin silah ambargosu kararının uygulanması konusunda uzlaşmıştı. Devam eden süreçte ülkenin yeniden yapılandırılması ve seçimlere hazırlanması için geçiş hükümeti kurulmuştu.

Türkiye paralı askerleri çekmedi

Ancak BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, paralı askerlerin ülkeden çekilmesi sürecinin durduğunu, ayrıca Libya'nın doğusu ile batısını birleştiren yolun hâlâ açılmadığını duyurmuştu. BM verilerine göre Libya'da Türkiye, Rusya, Sudan ve Çad tarafından sağlanmış olan 20 bin civarında yabancı paralı asker bulunuyor. Libya hükümetinin talebiyle asker gönderdiğini savunan Türkiye, yabancı güçlerin çekilmesi kararının kendilerini bağlamadığını iddia ediyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, önümüzdeki konferansın yabancı güçlerin çekilmesi konusunun tamamen netleştirmeyi amaçladığını belirterek "İlk Libya konferansında alınan kararlar geçerlidir, bunu bütün taraflar açısında açıklığa kavuşturacağız" dedi.

AFP / GY, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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