İkinci nakil dönemi sonunda öğrencilerin yüzde 98,5'i yerleşti

AHMET SERTAN USUL - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Buna göre, adayların yüzde 98,5'i istediği okula yerleşti.
MEB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, liselere yerleştirme ve birinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerden, 13-17 Ağustos'taki ikinci nakil döneminde kayıt hakkı kazananlar belli oldu.
Buna göre, yerleştirmeye esas birinci nakil döneminde tercih yapıp yerleşemeyen 46 bin 17 öğrenciden 30 bin 443'ü, ikinci nakil sonucunda sınavlı veya sınavsız okullara kayıt hakkı kazandı. Tercih yaptığı halde yerleşemeyen öğrenci sayısı, ikinci nakil döneminin sonunda 15 bin 574'e düştü.
- Öğrencilerin yüzde 98,5'i yerleşti
Tercihte bulunan 1 milyon 12 bin öğrenciden 873 bin 472'si sınavsız, 123 bin 287'si sınavlı okullara olmak üzere 996 bin 759'u kayıt hakkı kazandı. Böylece tercih yapan öğrencilerin yüzde 98,5'i istediği bir ortaöğretim kurumuna yerleşti.
Adaylar, nakil sonuçlarını Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.
- Üçüncü nakil dönemi 27 Ağustos'ta başlayacak
Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, üçüncü ve dördüncü nakil dönemlerinde bir okula yerleştirilecek.
Yerleştirmeye esas nakil dönemlerinin üçüncüsü 27-31 Ağustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapılacak. Sonuçlar, 3 Eylül ve 8 Eylül'de ilan edilecek.
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