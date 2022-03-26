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  4. İkinci seferde küplere bindi! 'Geçen akşam da muslukları söktün' tekmesi

İkinci seferde küplere bindi! 'Geçen akşam da muslukları söktün' tekmesi

26.03.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da daha önce muslukları söküldüğü belirtilen bir kişinin bu kez de su sayacı çalınmaya çalışıldı. Hırsızlık şüphelisini yakalayıp etkisiz hale getiren vatandaşların tepkisi sert oldu.

Antalya'da İsmail Y.'ye (60) ait su sayacını çalan E.B. (25), vatandaşlar tarafından yakalandı. Yol üstünde etkisiz hale getirilen hırsızlık şüphelisine tekme atan İsmail Y., "Geçen akşam da muslukları söktün lan" diye bağırdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Su işleri Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Y.'ye ait su sayacını çalan E.B., kaçmak isterken vatandaşlar tarafından fark edilerek yakalandı. Çevredekiler durumu polise bildirirken, hırsızlık şüphelisi E.B.'yi de kaçmasın diye yere yatırıp etkisiz hale getirdi.

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Daha önce de muslukları çalınan İsmail Y, hırsızlık şüphelisi E.B.’ye "Nerede buldun lan? Geçen akşam da muslukları söktün lan. Görmedim mi ben terbiyesiz" diye tepki gösterdi. E.B.’ye tekme atan İsmail Y., çevredekiler tarafından sakinleştirildi.

Bir süre sonra olay yerine gelen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, E.B.’yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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