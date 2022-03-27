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  4. İkinci 'şemsiye ile havalanan adam' vakası! Amasya'daki görüntüler olay oldu

İkinci 'şemsiye ile havalanan adam' vakası! Amasya'daki görüntüler olay oldu

27.03.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şemsiye ile havalanan adamın görüntüsü günlerce konuşulmuştu. Benzer bir olay bu kez Amasya'da yaşandı. Sebze Hali'nde fırtına nedeniyle çalıştığı işyerine ait şemsiyenin hareketlendiğini gören Murat Çopuroğlu, şemsiyenin üzerine atladı. Metrelerce sürüklenen şemsiye devrilerek durdu. Görüntüler akıllara 'şemsiye ile havalanan adamı' akıllara getirirken, Çopuroğlu yaptığı açıklamada "O adamın haline gülmüştüm. Benzeri benim başına geldi" dedi.

Amasya'daki görüntü, 'şemsiye ile havalanan adamı' akıllara getirdi. Amasya Sebze Hali'nde fırtına nedeniyle çalıştığı işyerine ait şemsiyenin hareketlendiğini gören Murat Çopuroğlu, tutmaya çalışıp tek ayağıyla da üzerine bastı. Çopuroğlu, halat kolunu çevirdiği şemsiyeyi katlamaya çalışmasına rağmen sürüklenmesi üzerine peşine düştü. Evli ve 3 çocuk babası Çopuroğlu, rüzgarın etkisiyle metrelerce ilerleyen şemsiyenin ardından koşup üzerine atladı. Bir süre sonras şemsiye devrilerek durdu. Çopuroğlu, yaptığı açıklamada “O adamın haline gülmüştüm. Benzeri benim başına geldi” dedi.

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"PATRONUMUN MALINA ZARAR GELMESİNİ İSTEMEM"

Emekli olduktan sonra hayat şartları nedeniyle çalışmaya devam ettiğini belirten Çopuroğlu, “Benzer durumla karşılaşsam yine gider koşarım.

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Patronumun malına zarar gelmesini istemem. İnsan ekmek yediği yere ne yapar, sahip çıkar. Kendi malı gibi kollar” diye konuştu.

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"ŞEMSİYE UÇTU. MURAT ABİ PEŞİNDEN KOŞTU"

Olayın yaşandığı sırada işyerinin içerisinde olduğunu anlatan iş yeri sahibi Oğuzhan Tatar ise, “Şemsiye uçtu. Murat abi peşinden koştu. Kendisine teşekkür ederim. Onu amcam kadar severim. Herkes yapmaz” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Amasya
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