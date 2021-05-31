Canlı yayında her şeyi anlattı! Mide bulandıran istismara dayanamadı

Sevgilisi Fatma Öz ile tartıştıklarını ve o esnada kalbine tek el ateş ederek öldürdüğünü ifade eden Maraşlı, ekipler tarafından Sivas’ın Gürün ilçesi Kavak Köyü yakınlarındaki olay yerine götürülerek cinayet tatbikatı gerçekleştirdi.

Çelişkili ifadeleri ve davranışlarıyla araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın başından beri şüphelendiği Bahri Maraşlı da gözaltında cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı.

Müge Anlı’nın, iki çocuk annesi Fatma Öz’ün şüpheli kaybında işaret ettiği ve ısrarlı soruları karşısında çelişkili ifadelerde bulunan evli fırıncı Bahri Maraşlı’nın ikinci sevgilisi Yasemin Doğan, Cuma günü yayından sonra emniyete giderek cinayeti sevgilisinin işlediğini itiraf etti.

Sivas’ta evli sevgilisi Bahri Maraşlı ile birlikte yaşayan iki çocuk annesi 45 yaşındaki Fatma Öz, 19 Nisan tarihinde kayıplara karışmıştı. Öz’den günlerce haber alamayan endişeli aile, kayıp başvurusunun ardından kızlarını bulmak için Müge Anlı ’nın yolunu tutmuştu.

Katil zanlısı tatbikatta, sevgilisini öldürüp gömdüğü ve kıyafetlerini yaktığı yeri tarif etti. Cinayete kurban giden talihsiz kadının cansız bedeni üzerine kapatılan taşların altından çıkarılarak otopsinin ardından ailesi tarafından toprağa verildi.

İSTİSMAR OLAYI İTİRAFI GETİRDİ

Kan donduran gelişmelerin ardından bugün Müge Anlı’ya katılan Bahri Maraşlı’nın ikinci sevgilisi Yasemin Doğan, “Bütün iyi niyetimle, samimiyetimle anlattım. Çünkü bir faili meçhul cinayette ben olmak istemiyordum” dedi.

Bahri Maraşlı’nın kendisine “O artık toprağın altında” sözleriyle cinayeti işlediğini itiraf ettiğini söyleyen Doğan, bu zamana kadar ölüm korkusundan susmak zorunda kaldığını belirtti.

Cuma günü ekrana gelen programda Bahri Maraşlı’nın 15 yaşındaki bir kız çocuğuna istismarda bulunduğunu öğrenmesi üzerine daha fazla dayanamadığını kaydeden Doğan, emniyete giderek bu itirafı yaptığını dile getirdi.

“CİNAYETİ YASEMİN YÜZÜNDEN İŞLEDİ”

Canlı yayına katılan bir görgü tanığı ise Yasemin Doğan’ın ifadelerinin yalan olduğunu ve sevgilisinden Fatma Öz’ü aradan çıkarmasını istediğini söyleyerek, “Bahri Maraşlı, cinayeti Yasemin yüzünden işledi“ şeklinde konuştu.

