HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İkinci teröristin vurulma anı ortaya çıktı

İkinci teröristin vurulma anı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 00:41 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sıkıştırılan teröristlerden biri kendini patlatarak imha ederken kaçan ikinci teröristte emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sıkıştırılan teröristlerden biri kendini patlatarak imha ederken kaçan ikinci teröristte emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristin etkisiz hale getirilme anı amatör kameralara yansırken, patlama noktasındaki tahrip olan araçlarda kaldırılmaya başlandı.
Olay, İskenderun ilçesinde meydana geldi. Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın açıklamasına göre, Amanos Dağlarında kalan son 2 terörist jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda sıkıştırıldı. 2 terörist ilk olarak Payas ilçesine kaçarak burada uygulama noktasındaki askerlerle çatışmaya girdi. Bir astsubayın yaralandığı çatışmanın ardından İskenderun ilçesine kaçan teröristler emniyet güçleri tarafından tekraar sıkıştırıldı. Burada teröristlerden biri üzerindeki canlı bombayı patlatarak kendini imha etti. Teröristlerden diğeri de kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Kaçan terörist emniyet güçleri tarafından bir mahalle arasında sıkıştırıldı. Emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirilen terörist amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Diğer yandan, kendini imha eden teröristin araç ve işyerlerinde yaşattığı tahribat sonrası alanda çalışma başlatıldı. Araçlardan bazıları kaldırılırken, işyerlerinde de temizlik çalışması yaptığı görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldiSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi
Bir anda kapıya çıkıp komşularına seslendi: Bizde korona var gelmeyinBir anda kapıya çıkıp komşularına seslendi: Bizde korona var gelmeyin
Koronavirüse karşı aşk hormonu oksitosin...Koronavirüse karşı aşk hormonu oksitosin...
1/
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
Müge Anlı'da şoke eden olay! Doğurduğu 8 çocuğu...
Müge Anlı'da şoke eden olay! Doğurduğu 8 çocuğu...
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Fahrettin Altun'dan Macron'un İslam karşıtı söylemlerine cevap
Fahrettin Altun'dan Macron'un İslam karşıtı söylemlerine cevap
İskenderun'daki patlama sonrası dikkat çeken detayı Hatay Valisi açıkladı! Paramotorla Münbiç'ten gelmişler
Çarpıcı detayı Vali açıkladı! Paramotorla Münbiç'ten gelmişler
Antalya'da şiddet gördüğü eşinden boşanan kadın tek sigortası olarak gördüğü elektronik kelepçeyi geri istiyor
Tek sigortası olarak gördüğü elektronik kelepçeyi geri istiyor
Sakarya'da karantinaya alınan evin sakininden komşularına: Bizde korona var gelmeyin
Bir anda kapıya çıkıp komşularına seslendi: Bizde korona var gelmeyin
Son dakika! Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti
İl genelindeki vaka sayısı artışı sonrası Manisa Valisi Karadeniz'den 'evden dışarı çıkmayın' uyarısı
İl genelindeki vaka sayısı artışı sonrası Vali'den kritik uyarı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.