“İkinci Trump-Biden Tartışması Sanal Ortamda Yapılacak”

Başkanlık Tartışmaları Komisyonu, Başkan Donald Trump'a konulan Corona enfeksiyonu teşhisi nedeniyle Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden'ın katılacağı ikinci tartışma programının sanal ortamda düzenleneceğini açıkladı.
Partilerüstü Komisyon, 15 Ekim'de yapılması planlanan tartışma programının sanal ortaya taşınmasının gerekçesini "tüm katılımcıların sağlık ve güvenliğinin korunması" olarak belirtti. Açıklamada, katılımcıların ve moderatörün Miami'de olacağı, ancak tartışmaya "farklı mekanlardan katılacakları" ayrıntısına yer verildi.
Başkan Trump ise Corona enfeksiyonu teşhisi nedeniyle tartışmanın sanal ortama taşınacağı kararına tepki gösterdi ve önümüzdeki hafta yapılması planlanan programa sanal ortamda düzenlenmesi halinde katılmayacağını kaydetti.
Trump, Başkanlık Tartışmaları Komisyonu'nun programın formatına ilişkin karar değişikliğinden kısa süre sonra Fox News haber kanalında konuştu ve "Sanal tartışmaya gitmiyorum" dedi.
Trump'ın bu açıklaması, 15 Ekim'de yapılması planlanan yayının yapılıp-yapılmayacağı tartışmasını gündeme getirdi.
Joe Biden'ın seçim kampanyası sorumlularından Kate Bedingfield ise yaptığı açıklamada, "Başkan Yardımcısı Biden, Amerikan kamuoyuna doğrudan seslenmeyi bekliyor" dedi.
Bir hafta önce Corona enfeksiyonu teşhisi konan Başkan Trump, Salı günü paylaştığı Twitter mesajında Miami'deki podyumda Biden'la tartışmayı sabırsızlıkla beklediğini söylemiş, "Harika olacak!" demişti.
Biden ise Trump’ın Corona virüsü testleri pozitif olduğu sürece "tartışma yapılmaması" gerektiğini dile getirmişti.
Pennyslvania'da gazetecilere konuşan Biden, "Trump'la tartışmayı heyecanla beklediğini” söylemiş ancak ”Çok sıkı kuralları takip etmemiz gerekiyor" demişti.
Başkan Trump, rakibi Joe Biden'la Ohio eyaletinin Cleveland kentinde katıldığı ilk tartışma programından sadece 48 saat sonra Corona enfeksiyonu nedeniyle hastalanmıştı. Aynı podyumu paylaşan iki aday arasında yayın sırasında mesafe bulunsa da Trump'ın Corona testinin pozitif sonuç vermesi Biden cephesini endişelendirmiş, eski Başkan Yardımcısı bunun üzerine yeniden kampanya çalışmalarına dönmeden önce birkaç kez Corona testine tabi tutulmuştu.
Başkan Trump, Pazartesi günü Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'nden taburcu olduğunda halen virüsü başkalarına bulaştırma tehlikesi vardı. Doktorları, Trump'ın sağlık durumu ve enfeksiyon statüsüne ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı. ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri'ne (CDC) göre hafif ila orta derecede Corona enfeksiyonu belirtisi gösteren hastalar en az 10 gün süreyle tecrit altında tutulmalı. Bunun nedeni, bu hastaların bu süre boyunca virüsü başkalarına bulaştırma riski taşımaları.
ABD başkan adaylarının aynı mekanı paylaşmadan tartışma programına katılmaları, bir ilk değil. 1960 yılında Richard Nixon ve John F. Kennedy arasında yapılan üçüncü tartışmada iki aday, Amerika'nın farklı eyaletlerden programa katılmıştı.