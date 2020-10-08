“İkinci Trump-Biden Tartışması Sanal Ortamda Yapılacak”

Başkanlık Tartışmaları Komisyonu, Başkan Donald Trump'a konulan Corona enfeksiyonu teşhisi nedeniyle Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden'ın katılacağı ikinci tartışma programının sanal ortamda düzenleneceğini açıkladı.

Partilerüstü Komisyon, 15 Ekim'de yapılması planlanan tartışma programının sanal ortaya taşınmasının gerekçesini "tüm katılımcıların sağlık ve güvenliğinin korunması" olarak belirtti. Açıklamada, katılımcıların ve moderatörün Miami'de olacağı, ancak tartışmaya "farklı mekanlardan katılacakları" ayrıntısına yer verildi.

Başkan Trump ise Corona enfeksiyonu teşhisi nedeniyle tartışmanın sanal ortama taşınacağı kararına tepki gösterdi ve önümüzdeki hafta yapılması planlanan programa sanal ortamda düzenlenmesi halinde katılmayacağını kaydetti.

Trump, Başkanlık Tartışmaları Komisyonu'nun programın formatına ilişkin karar değişikliğinden kısa süre sonra Fox News haber kanalında konuştu ve "Sanal tartışmaya gitmiyorum" dedi.

Trump'ın bu açıklaması, 15 Ekim'de yapılması planlanan yayının yapılıp-yapılmayacağı tartışmasını gündeme getirdi.