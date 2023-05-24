İkinci tur için gurbetçi seçmen sandığa akın etti! Rekora gidiyor...

Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitmeye hazırlanırken, Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar için 73 ülkede kurulan sandıklarda 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemleri sürüyor. Türkiye tarihinde bir ilk olan ikinci tur seçimleri için katılımın nasıl olacağı merak edilirken, yurt dışındaki gurbetçi seçmen adeta sandıklara koştu.

İKİNCİ TUR İÇİN YURT DIŞINDA SANDIĞA GİDEN SAYISI

YSK, dün akşam“ Saat 22.00 itibariyle oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 733 bin 940 olmuştur" açıklamasını yaptı.

İLK TURDA YURT DIŞINDA KAÇ KİŞİ OY KULLANMIŞTI?

Yüksek seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı verilerine göre, ilk turda 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasındaki 12 günlük sürede yurt dışında kayıtlı 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmenden 1 milyon 691 bin 287’si sandığa gitmişti.

Gümrük kapılarında kullanılan oy sayısı da 148 bin 183 olmuştu. Yurt dışında seçime katılma oranı yüzde 49.40, gümrük kapılarında seçime katılma oranı ise yüzde 4.33 olarak açıklanmıştı.

OYLARIN BİR BÖLÜMÜ GETİRİLDİ

Oy verme işlemlerinin bittiği ülkelerden, oylar getirilmeye başlandı. Vatandaşların kullandığı oyların bulunduğu çuvallar, sandık ve seçim görevlilerinin gözetiminde mühürlendikten sonra kurye ve siyasi parti temsilcileri eşliğinde THY’nin tarifeli uçaklarıyla İstanbul Havalimanı’na getirildi. Oylar, görevliler nezaretinde havalimanındaki Yurt Dışı Seçim Bölgesi Başkanlığı’na götürüldü. Yurt dışından getirilen oy torbaları, görevlilerce İstanbul Havalimanı’nda 7 kilitle açılabilen çelik kapılı bir odada muhafaza altına alındı.





