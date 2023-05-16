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İkinci tur için kritik görev o isme verildi: CHP'den 'seçim kampanyası' hamlesi! Adıgüzel görevden alınmıştı...

16.05.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tura kalması sonrası ittifaklardan 28 Mayıs'a dek geçecek süreçle ilgili yeni hamleler geliyor. Onursal Adıgüzel'in görevden alınmasının ardından CHP'de seçim kampanyasıyla ilgili kritik bir görevlendirme yapıldı.

İkinci tur için kritik görev o isme verildi: CHP'den 'seçim kampanyası' hamlesi! Adıgüzel görevden alınmıştı...

14 Mayıs'ın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha seçim kampanyası yürütecek. Türkiye 28 Mayıs'ta 13. cumhurbaşkanını belirleyecek. CHP'nin seçim kampanyasında çalışmalar yürütecek yeni isim belli oldu.

KILIÇDAROĞLU, ADIGÜZEL'İ GÖREVDEN ALMIŞTI

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı Onursal Adıgüzel, seçim gecesi CHP'nin veri takip sistemiyle ilgili yaptığı açıklamalar sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel'i görevden aldı Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel'i görevden aldı

SEÇİM KAMPANYASINDA SORUMLU OLACAK

Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde "Siyasal İşler ve Seçim Propagandası" konusunda çalışmalar yürütmek üzere Mehmet Ali Yüksel, Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

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(DHA)


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seçim Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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