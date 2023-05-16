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İkinci tur oy pusulası nasıl olacak? YSK oy pusulası 2023 örneği yayınlandı! Sıralama belli oldu

16.05.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci tur oy pusulası hakkında araştırmalar hız kazandı. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerinin ikinci tura kalması sebebi ile Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına giderek oy kullanacak. Seçmenler yeni oy pusulasının nasıl olacağını da merak ediyorlar. Peki, ikinci tur oy pusulası nasıl olacak? İşte YSK oy pusulası 2023 örneği...

İkinci tur oy pusulası nasıl olacak? YSK oy pusulası 2023 örneği yayınlandı! Sıralama belli oldu

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 1. turda sonuçlanmamasıyla birlikte Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına giderek oy kullanacak. 28 Mayıs'ta oy kullanırken ise seçmenin karşısına farklı bir oy pusulası çıkacak. YSK yeni oy pusulasını yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sıralaması da belli oldu. İşte tüm detaylar...

İKİNCİ TUR OY PUSULASI NASIL OLACAK?

14 Mayıs seçiminde 2. tura kalamayan Muharrem İnce ve Sinan Oğan yeni oy pusulasında yer almadı. YSK Başkanı Ahmet Yener, 2. turun oy pusulasında 1. sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ikinci sırada ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer alacağını açıkladı.

oy pusulası

YURT DIŞI 2. TUR OY VERME TARİHİ BELLİ OLDU

YSK Başkanı Yener yaptığı açıklamada, "İl ve ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulunca kesin karara bağlanma tarihi 18 Mayıs 2023 Perşembe günüdür. 19 Mayıs Cuma günü ise kesin sonuçların ilanına gidilecektir. Kesin sonuçların ilanından sonra 20-24 Mayıs arasında yurt dışında oy verme işlemleri yapılacaktır." dedi.

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