İKİNCİ TUR OY VERME SAATLERİ: Oy kullanma saat kaçta başlayacak ve bitecek? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy verme saatleri

Oy verme saatlerinin kaçta başlayıp kaçta biteceğine dair sorgulamalar hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimleri'nin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Oy kullanma saatleri başta olmak üzere seçime dair detaylar vatandaşların gündeminde yer aldı. Peki, Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor, bitiyor? İşte 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri oy verme saatleri...

OY VERME SAATLERİ 2023

Oy verme saatleri 08:00 - 17:00 olarak açıklandı. YSK'dan yapılan açıklamaya göre saat 17.00'den sonra gelen vatandaşlar oy kullanamayacak.

Öte yandan oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Ülke genelinde cumhurbaşkanlığı 2. tur genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08:00'de başlayacak ve 17:00'de sona erecek.

HANGİ OKUL VE SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?

Seçmen kaydı sorgulama işlemi, hem YSK hem de E devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebiliyor, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini öğrenebiliyorlar.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI



