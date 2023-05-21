İkinci tur seçimleri için yurtdışı oy verme süresi ne zaman sona erecek? Yurtdışı oy sayımı ne zaman yapılacak? Oy verme saatleri

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla birlikte YSK tarafından 2. tur seçim tarihleri duyurulmuş, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanma tarihleri de bildirilmişti. 2. Tur seçim takvimindeki tarihlerin gelmesiyle vatandaşlar 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yurt dışında oy kullanma başladı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı yurt dışı seçmen sınır kapıları ve yurt dışı temsilciliklerde oy kullanabilecek.

İKİNCİ TUR SEÇİMLERİ İÇİN YURTDIŞI OY VERME SÜRESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

20 Mayıs'ta yurt dışı temsilcilikleri ve gümrük noktalarında başlayan oy verme işleminin ilk gününde, temsilciliklerde 510 bin 926 seçmen oy kullandı. Gümrüklerde ise toplam 19 bin 477 kişi sandığa gitti. Yurt dışı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Ayrıca 29 Mayıs 2005 tarihinden önce doğmuş olanlar, yani ilk turdan sonra 18 yaşını dolduranlar da ikinci turda oy kullanabilecek.

YURTDIŞI OY SAYIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yurt dışındaki oyların Türkiye'ye getirilmesi ise birinci turdaki süreçle benzer olacak.

Diplomatik kurye beraberinde Türkiye'ye getirilecek oylar, 28 Mayıs tarihinde Türkiye'de sandıkların kapanmasının ardından diğer oylarla birlikte sayılacak.

