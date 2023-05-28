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İKİNCİ TUR SEÇİMLERİ: Oy sayımı saat kaçta başlıyor, kimler katılabilir? Oy sayımını izleyebilir miyim?

28.05.2023 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oy sayımı için geri sayım başladı. Sabah saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek. Türkiye, saat 17.00'a kadar kullandığı oylarla 13. Cumhurbaşkanını belirlemiş olacak. Kullanıcılar 'Oy sayımı saat kaçta başlıyor ve Oy sayımını izleyebilir miyiz?' gibi soruların yanıtını araştırıyor. Konuya dair YSK da resmi bir açıklama yaptı. Peki, oy sayımı saat kaçta başlıyor, kimler katılabilir? Oy sayımını izleyebilir miyim? Seçim sonuçlarını Mynet.com'dan takip edebilirsiniz!

İKİNCİ TUR SEÇİMLERİ: Oy sayımı saat kaçta başlıyor, kimler katılabilir? Oy sayımını izleyebilir miyim?

Oy sayımının yanı sıra sandıkların saat kaçta açılmaya başlanacağı da merak edilen konular arasında yer aldı. Milyonlarca seçmen 81 ilde kurulan sandıklara giderek oylarını kullandılar. Vatandaşların heyecanla beklediği Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ikinci turunda oy verme işleminde sonlara gelindi. Sandık başına giden vatandaşlar oylarını kullanıyorlar. İşte oy sayımı ve oy sayımı yapılırken kimlerin katılabileceğine dair detaylar...

OY SAYIMI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KİMLER KATILABİLİR?

Oy sayımı oy verme işleminin saat 17.00'de sona ermesiyle başlıyor. Oy verme işlemlerinin bitmesiyle birlikte, kullanılan oyların sayım ve dökümü yapılacak.

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OY SAYIMINI İZLEYEBİLİR MİYİM?

Geçmiş seçimde YSK'nın yayımladığı bilgilere göre;

"Oy verme süresinin bitimini takiben kullanılan oyların sayım ve döküm işlemleri açık olarak yapılır. Oy verme yerinde bulunan siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitleri ile o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler sandık kurulunun işlerini aksatmayacak şekilde sayım ve döküm işlemlerini izleyebilirler."

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