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İkinci Türk Konseyi Genç Liderler Forumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 16:47 | Son Güncelleme

Forumda, Türk Konseyi Gönüllüler Grubu oluşturulması kararlaştırıldı - Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman: - "(Gönüllüler Grubu) Bu gençlerin özellikle 2020 yılında Türkiye’de yapılacak Dördüncü Dünya Göçebe Oyunlarında yer almalarını sağlayacağız"

TÜRKİSTAN (AA) - Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 2. Genç Liderler Forumu'nda Türk Konseyi Gönüllüler Grubu oluşturulmasına karar verildi.

Türk Konseyi tarafından Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde düzenlenen foruma, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan genç liderler ve bu ülkelerin gençlik ve spor bakanlıklarından yetkililer katıldı.

Forumda, Türk Konseyi üyesi ülkeler arasında gençlik alanında yapılacak projeler değerlendirilirken, Türk Konseyi Gönüllüler Grubu oluşturulması kararlaştırıldı.

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gönüllüler Grubu projesi çerçevesinde konseye üye devletlerden 25'er gönüllüye Türkiye'de eğitim ve sertifikalar verileceğini belirtti.

Gönüllülerin Türk Konseyi çatısı altında gençlik alanında yapılacak faaliyetlerde görev alacağını kaydeden Kocaman, "Bu gençlerin özellikle 2020 yılında Türkiye’de yapılacak Dördüncü Dünya Göçebe Oyunlarında yer almalarını sağlayacağız." dedi.

Kocaman, forumda dil, tarih, coğrafya, kültür ve ortak geçmiş konularında tematik çalışma ve projeler gerçekleştirmeye devam etmekte anlaştıklarını ifade ederek, "Programlarımıza ülkelerin önde gelen akademisyenleri, siyasetçileri katılacak ve gençlerle tecrübelerini ve ortak tarihi geçmişe yönelik düşüncelerini paylaşacak." diye konuştu.

Forumun bu yıl "Gençler Yılı" ilan edilen Kazakistan'da yapılmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Kocaman, Üçüncü Genç Liderler Forumu'nun, gelecek yıl Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Türk Dünyası 2019 kültür başkenti ilan edilen Kırgızistan’ın Oş kentinde yapılmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Türk Konseyinin Türkistan etkinlikleri çerçevesinde ayrıca Yesevi Üniversitesinde düzenlenen Türk Dünyası Kültür ve Sanat Festivali, geçit töreni ve halk oyunları gösterileriyle başladı. Festivale konseye üye devletlerden genç sanatçılar katılıyor.

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