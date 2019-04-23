İkinci Türk Konseyi Genç Liderler Forumu

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gönüllüler Grubu projesi çerçevesinde konseye üye devletlerden 25'er gönüllüye Türkiye'de eğitim ve sertifikalar verileceğini belirtti.

Türk Konseyi tarafından Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde düzenlenen foruma, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan genç liderler ve bu ülkelerin gençlik ve spor bakanlıklarından yetkililer katıldı.

Kocaman, forumda dil, tarih, coğrafya, kültür ve ortak geçmiş konularında tematik çalışma ve projeler gerçekleştirmeye devam etmekte anlaştıklarını ifade ederek, "Programlarımıza ülkelerin önde gelen akademisyenleri, siyasetçileri katılacak ve gençlerle tecrübelerini ve ortak tarihi geçmişe yönelik düşüncelerini paylaşacak." diye konuştu.

Forumun bu yıl "Gençler Yılı" ilan edilen Kazakistan'da yapılmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Kocaman, Üçüncü Genç Liderler Forumu'nun, gelecek yıl Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Türk Dünyası 2019 kültür başkenti ilan edilen Kırgızistan’ın Oş kentinde yapılmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Türk Konseyinin Türkistan etkinlikleri çerçevesinde ayrıca Yesevi Üniversitesinde düzenlenen Türk Dünyası Kültür ve Sanat Festivali, geçit töreni ve halk oyunları gösterileriyle başladı. Festivale konseye üye devletlerden genç sanatçılar katılıyor.

