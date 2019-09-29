İkinci Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve Yatırım Zirvesi

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş adamları Derneği (TISİAD) tarafından "2. Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve Yatırım Zirvesi" düzenlendi.

Zirveye, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Sönmez, TISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nevaf Kılıç, Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayyat ile çok sayıda yetkili ve iş adamı katıldı.

Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zirvenin iki dost ülke olan Türkiye ve Irak arasındaki ithalat-ihracat ile tarım ve sanayi alanında iş birliğini geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Türkiye ile Irak arasında ticaret potansiyelinin olduğunu dile getiren Sönmez, "İş dünyası olarak Irak ile olan iş potansiyelimizin geliştirilmesini düşünüyoruz. Şu anki rakamların çok üzerinde bir ticaret yaratabiliriz. Bunun için de özellikle Irak ayağı, bazı kolaylaştırıcı adımlar atması lazım." diye konuştu.

Sönmez, Irak'taki gümrük kapılarında bazı zorlukların yaşandığını belirterek, iş dünyasının gümrük kapılarında vergi ve bürokrasi gibi sorunların çözülmesine ihtiyaç olduğunu ifade etti.