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İkinci Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve Yatırım Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 19:38 | Son Güncelleme

İkinci Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve Yatırım Zirvesi

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş adamları Derneği (TISİAD) tarafından "2. Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve Yatırım Zirvesi" düzenlendi.

Zirveye, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Sönmez, TISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nevaf Kılıç, Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayyat ile çok sayıda yetkili ve iş adamı katıldı.

Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zirvenin iki dost ülke olan Türkiye ve Irak arasındaki ithalat-ihracat ile tarım ve sanayi alanında iş birliğini geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Türkiye ile Irak arasında ticaret potansiyelinin olduğunu dile getiren Sönmez, "İş dünyası olarak Irak ile olan iş potansiyelimizin geliştirilmesini düşünüyoruz. Şu anki rakamların çok üzerinde bir ticaret yaratabiliriz. Bunun için de özellikle Irak ayağı, bazı kolaylaştırıcı adımlar atması lazım." diye konuştu.

Sönmez, Irak'taki gümrük kapılarında bazı zorlukların yaşandığını belirterek, iş dünyasının gümrük kapılarında vergi ve bürokrasi gibi sorunların çözülmesine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik Sönmez, "Türkiye'nin buranın çok daha kalkınması ve geliştirilmesi için katkı koyabileceği bilgi ve birikimi var. Irak ayağını çok iyi kullanması lazım. Biz de buna desteğe hazırız." ifadesini kullandı.

- "20 milyar doların gerçekleşmemesi için bir sebep yok"

TISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nevaf Kılıç da Irak'ın Türkiye için en önemli ticari partnerlerden biri olduğunu belirterek, iki ülke arasında kültürel ve dini bağların varlığına işaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ile ticaret hacminin 20 milyar dolara yükseltilmesi hedefini hatırlatan Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Irak'a dış ticaretimizin 20 milyar dolar olmasını belirtmesi, bizim için de etkinliklerin ve çalışmaların daha fazla yapılmasının bir sebebi. Bu 20 milyar doların gerçekleşmemesi için bir sebep yok." şeklinde konuştu.

Kılıç, 3'üncü zirvenin gelecek aylarda Türkiye'de düzenleneceği kaydetti.

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2.Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve Yatırım Zirvesi

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