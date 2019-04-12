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"İkinci Uluslararası İslamofobi Konferansı" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 22:00 | Son Güncelleme

İZÜ Rektörü Mehmet Bulut: - "Müslümanlar tüm dünyada İslamofobi'nin etkilerine maruz kalıyor. Sadece düşünürler ve araştırmacılar değil herkes İslamofobi'yi besleyen düşünceler ve eylemler üzerine düşünmeli, jeopolitik boyutları ortaya konmalı" - Pensilvanya Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Anne Norton: - "İslamofobi, temelde diğerinden korkma ve ona önyargılı davranma üzerine kurulu bir yabancı düşmanlığı türüdür. Müslümanlara yönelik büyük saldırıların arkasında da bu fikir var"

İSTANBUL (AA) - İslamofobi'nin birçok yönüyle ele alınacağı "İkinci Uluslararası İslamofobi Konferansı" dünyanın birçok yerinden akademisyen ve araştırmacının katılımıyla başladı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde (İZÜ) 12-14 Nisan tarihleri arasında devam edecek konferansın açılışında konuşan İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, İslamofobi'nin sadece Müslümanları değil, başta insan haklarının temelleri olmak üzere, azınlıkları, farklı kültürleri ve dinleri hedef aldığını söyledi.

Bulut, İslamofobi'nin birçok farklı araçla ve sürekli olarak artan bir biçimde varlığını devam ettirdiğinin altını çizerek, "Müslümanlar tüm dünyada İslamofobi'nin etkilerine maruz kalıyor. Sadece düşünürler ve araştırmacılar değil herkes İslamofobi'yi besleyen düşünceler ve eylemler üzerine düşünmeli, jeopolitik boyutları ortaya konmalı. Dünya liderleri kalıcı çözümler bulmak için mücadele başlatmalı ama İslamofobi'nin demokrasi ve insan haklarına zararları bu kadar net olmasına rağmen çok az lider bu konuda adım atıyor." diye konuştu.

Pensilvanya Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Anne Norton da İslamofobi'yle mücadelede ortak yaşama kültürünün önemine dikkati çekti.

Norton, İslamofobi'yi yabancı düşmanlığı türlerinden biri olarak nitelendirerek, "İslamofobi temelde diğerinden korkma ve ona önyargılı davranma üzerine kurulu bir yabancı düşmanlığı türüdür. Müslümanlara yönelik büyük saldırıların arkasında da bu fikir var. Korkular insanları olmaması gereken düşüncelere ve eylemlere itiyor ama tarihe baktığımızda bunun tersi birçok örnek var. Örneğin Osmanlı Devleti ortak yaşama kültürü açısından örnek modeller sunuyor. Ümmet fikri de aynı şekilde birlik olmanın ve beraber olmanın bir tezahürü." ifadelerini kullandı.

Farklı fikirlere saygı duymanın demokrasinin temellerinden olduğunu ekleyen Norton, Arabi düşüncesinin demokrasideki birçok fikri beslediğini söyledi.

Norton yabancı düşmanlığı ve İslamofobi'ye karşı "karşı fikre saygı ve birbirini tanıma"nın önemine vurgu yaptı.

- "Barışın tesisi için herkes çalışmalı"

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Halit Eren ise son dönemlerde artan İslamofobik söylemlere işaret ederek, İslam İşbirliği Teşkilatı ve IRCICA olarak konunun dünya gündeminde yer alması için siyasi ve diplomatik mücadele verdiklerini söyledi.

Eren, farklı medeniyetlerin varlığını sürdürebilmesi için aşırı düşüncelerin yok edilmesi ve barışın tesis edilmesi için herkesin çalışması gerektiğini anlattı.

İZÜ, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve İZÜ İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi (CIGA) tarafından organize edilen konferansta, İslamofobi'yi güçlendiren siyasi söylemler, jeopolitik denklemler ve güncel konular ele alınacak.

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