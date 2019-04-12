"İkinci Uluslararası İslamofobi Konferansı" başladı

İSTANBUL (AA) - İslamofobi'nin birçok yönüyle ele alınacağı "İkinci Uluslararası İslamofobi Konferansı" dünyanın birçok yerinden akademisyen ve araştırmacının katılımıyla başladı. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde (İZÜ) 12-14 Nisan tarihleri arasında devam edecek konferansın açılışında konuşan İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, İslamofobi'nin sadece Müslümanları değil, başta insan haklarının temelleri olmak üzere, azınlıkları, farklı kültürleri ve dinleri hedef aldığını söyledi. Bulut, İslamofobi'nin birçok farklı araçla ve sürekli olarak artan bir biçimde varlığını devam ettirdiğinin altını çizerek, "Müslümanlar tüm dünyada İslamofobi'nin etkilerine maruz kalıyor. Sadece düşünürler ve araştırmacılar değil herkes İslamofobi'yi besleyen düşünceler ve eylemler üzerine düşünmeli, jeopolitik boyutları ortaya konmalı. Dünya liderleri kalıcı çözümler bulmak için mücadele başlatmalı ama İslamofobi'nin demokrasi ve insan haklarına zararları bu kadar net olmasına rağmen çok az lider bu konuda adım atıyor." diye konuştu.

Pensilvanya Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Anne Norton da İslamofobi'yle mücadelede ortak yaşama kültürünün önemine dikkati çekti. Norton, İslamofobi'yi yabancı düşmanlığı türlerinden biri olarak nitelendirerek, "İslamofobi temelde diğerinden korkma ve ona önyargılı davranma üzerine kurulu bir yabancı düşmanlığı türüdür. Müslümanlara yönelik büyük saldırıların arkasında da bu fikir var. Korkular insanları olmaması gereken düşüncelere ve eylemlere itiyor ama tarihe baktığımızda bunun tersi birçok örnek var. Örneğin Osmanlı Devleti ortak yaşama kültürü açısından örnek modeller sunuyor. Ümmet fikri de aynı şekilde birlik olmanın ve beraber olmanın bir tezahürü." ifadelerini kullandı. Farklı fikirlere saygı duymanın demokrasinin temellerinden olduğunu ekleyen Norton, Arabi düşüncesinin demokrasideki birçok fikri beslediğini söyledi. Norton yabancı düşmanlığı ve İslamofobi'ye karşı "karşı fikre saygı ve birbirini tanıma"nın önemine vurgu yaptı. - "Barışın tesisi için herkes çalışmalı"