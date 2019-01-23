"İkinci yarı biz bu maçı çeviririz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Bu yılın ikinci altı ayı, kur-faiz açısından daha avantajlı olacak. 2019’un ilk çeyreğinde pozitif bir büyüme gelince, ikinci yarıda biz bu maçı çeviririz." dedi.

Avdagiç, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Celal Toprak moderatörlüğünde İMES Sanayi Sitesi'nde düzenlenen "İMES Ekonomi Buluşmaları"nın konuğu oldu.

Dünyanın düşük faiz ve bol likiditeden yeni normal, "yeni denge" arayışına girdiğini aktaran Avdagiç, "Ticaret savaşı endişeleri daha az korkulur hale geldi. Fed'in 'güvercin' adımları da bu seneye daha güvenli bakmamızı destekliyor. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından dış veya iç politikada çok önemli bir etki olmazsa, daha sakin bir kur ve daha aşağıda bir faiz görünüyor." şeklinde konuştu.

- "Her türlü oyuna karşı cephane var"

Şekib Avdagiç, son altı ay içinde alınan proaktif tedbirlerin, ekonomi yönetiminin, her türlü oyuna karşı elinde cephane bulundurduğunu gösterdiğini kaydederek, "Türkiye, ihtiyacı doğrultusunda tek seferlik kaynak da uzun vadeli kaynaklar da bulabilir." ifadesini kullandı.