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İkindi namazı nasıl kılınır? İkindi namazı kaç rekat?

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2020 17:27 | Son Güncelleme

İslam'ın beş şartından biri de namaz kılmaktır. Namaz kılmak, her Müslümanın günde en az beş defa yapması gereken bir ibadettir. Önemli bir ibadet olan namaz, günde beş vakit halinde eda edilir. Bu namazlardan biri de ikindi namazıdır. Peki ikindi namazı kaç rekat, ikindi namazı nasıl kılınır? İkindi namazına ilişkin tüm bilgiler...

İkindi namazı nasıl kılınır? İkindi namazı kaç rekat?

İkindi namazı, Müslümanlar için çok önemli bir namazdır. İkindi namazının orta namaz olduğu rivayet edilir. Yani ikindi namazı kılmamak, o günkü bütün amellerin boşa gitmesine sebep olur. Bir hadiste şöyle buyrulur: “İkindiyi kılmayan kimsenin amelleri boşa gider.” İkindi namazının doğru kılınması, namazın vaktinde kılınması oldukça önemlidir. Her namazın farklılıkları bulunur. Eğer “İkindi namazı nasıl kılınır?”, “İkindi namazı kaç rekattır?” gibi sorulara cevap arıyorsanız detaylara bu yazıdan ulaşabilirsiniz.

İkindi Namazı Kaç Rekattır?

Her vakit namazının rekat sayısı birbirinden farklıdır. Bazı namazlar kısa olurken bazı namazlar daha uzun olur. İkindi namazı dört rekat sünnet, dört rekat farz olmak üzere toplamda sekiz rekattan oluşur. Önce dört rekat sünnet, sonra da dört rekat farz namazı kılınır.

İkindi Namazı Kaçta Kılınır?

İkindi namazı vaktinin başlangıcı, öğle namazının bitimine bağlıdır. Öğle namazı vaktinin sona erdiği an ile ilgili farklı görüşler bulunur. Diyanet, asri evvel uygulamasını esas alır. Öğle vakti, her şeyin gölgesi (fey-i zeval hariç) kendisinin bir misli olduğu zaman biter ve ikindi namazı saati başlar. İkindi namazı saati, ilden ile farklılık gösterir.

İkindi Namazı Ne Zamana Kadar Kılınır?

İkindi namazının son vakti güneşin batışındaki vakittir. Akşam ezanına 45 dakika kala kerahat vakti girer, bu vakitte namaz kılınması bazılarına göre mekruhtur. Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Güneş batmadan önce ikindi namazından bir rekata yetişen, namazın tamamına yetişmiş sayılır." Peygamberimize göre güneş sararıncaya kadar geciktirilen ikindi namazı, geç de olsa kılınır.

İkindi Namazı Nasıl Kılınır?

İkindi namazı rekatları toplamda 8 tanedir. Dört rekat sünnet ve dört rekat farzdan oluşur. Sırayla dört rekat sünnet ve dört rekat farz namazı kılınır. İkindi namazı kılınışı şu şekildedir:

İkindi Namazının Sünneti Nasıl Kılınır?

İkindi namazının sünneti 4 rekattır. Önce “Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının dört rekat sünnetini kılmaya” şeklinde niyet edilir, sonra “Allahu ekber” denir ve kollar bağlanır.

1. Rekat

  • İlk olarak Sübhaneke duası okunur.

  • Ardından Euzü-Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur.

  • Kur’an’dan herhangi bir zammı sure okunur ve “Allahu ekber” diyerek rükuya eğilinir.

  • Rükuda üç kez “Sübhane Rabbiyel Azim” denir. Rükudan kalkarken “Semi Allahü Limen Hamideh” denir ve tamamen kalkınca da “Rabbena Lekel Hamd” denir.

  • “Allahu ekber” diyerek iki kez secdeye gidilir. Her secdeye gidişte üçer defa “Sübhaneke Rabbiyel Ala” denir ve sonrasında “Allahu ekber” diyerek ayağa kalkılır.

    • 2. Rekat

    • İkinci rekata başlarken Besmele çekilir.

    • Fatiha suresi ve bir namaz suresi okunur.

    • “Allahu ekber” diyerek rükuya eğilinir ve rükuda üç defa “Sübhane Rabbiyel Azim” denir. Rükudan kalkarken “Semi Allahü Limen Hamideh” denir ve vücudumuz tam dik konuma gelince de “Rabbena Lekel Hamd” denir.

    • “Allahu ekber” denir, iki defa secde yapılır. Secdede üç defa “ Sübhaneke Rabbiyel Ala” denir ve oturulur.

    • Oturuşta sırasıyla Ettahiyyatü, Allahümme salli ve Allahümme Barik duaları okunur. Sonrasında “Allahu ekber” denilerek üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

    3. Rekat

    • Önce Sübhaneke duası eda edilir ve ardından da Euzü-Besmele çekilir.

    • Fatiha suresi okunduktan sonra bir zammı sure okunur. “Allahu ekber” denilerek rükuya eğilinir.

    • Rükuda üç defa “Sübhane Rabbiyel Azim”denir. Rükudan doğrulurken de “Semi Allahü Limen Hamideh” denir ve tamamen kalkınca da “Rabbena Lekel Hamd” denir.

    • “Allahu ekber” denilerek iki kez secdeye gidilir. Her secdeye gidildiğinde üçer kez “Sübhaneke Rabbiyel Ala” denir ve hemen ardından “Allahu ekber” denilerek dördüncü rekat için ayağa kalkılır.

    4. Rekat

    • Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur.

    • Kur’an’dan bir sure okunur ve “Allahu ekber” denilerek rükuya eğilinir.

    • Rükudayken üç kez “ Sübhaneke Rabbiyel Azim” denir. Rükudan kalkarken “Semi Allahü Limen Hamideh” denir ve tam dik pozisyona gelince de “Rabbena Lekel Hamd” denir.

    • Ardından “Allahu ekber” denilerek iki defa secdeye gidilir. Her secdede üçer defa “Sübhaneke Rabbiyel Ala” denir ve oturuşa geçilir.

  • Oturuşta Ettahiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. Son olarak “Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah” diye her iki tarafa selam verilir.

  • Böylece ikindi namazının dört rekat sünneti tamamlanmış olur.

    • İkindi Namazı Farzı Nasıl Kılınır?

    İkindi namazının farzı 4 rekattır. “Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının dört rekat farzını kılmaya” şeklinde niyet edilir, “Allahu ekber” diye iftitah tekbiri alınır ve kollar bağlanır.

    1. Rekat

    • İkindi namazının farzına da Sübhaneke duasıyla başlanır ve Euzü-Besmele çekilir.

    • Fatiha suresi okunur, sonrasında da Kur’an’dan bir zammı sure okunur.

    • “Allahu ekber” denilerek rükuya gidilir. Rükuda üç defa” Sübhane Rabbiyel Azim” denir. Rükudan doğrulurken “Semi Allahü Limen Hamideh” denir ve vücut tamamen dik olunca da “Rabbena Lekel Hamd” denir.

    • “Allahu ekber” diyerek iki kez secde yapılır. Her secdede üçer kez “Sübhane Rabbiyel Ala” denir. Ardından “Allahu ekber” denilerek ikinci rekata kalkılır.

    2. Rekat

    • Önce Besmele çekilir, sonra Fatiha suresi ve bir zammı sure okunur.

    • “Allahu ekber” denir ve rükuya gidilir. Rükuda üç defa “Sübhane Rabbiyel Azim” denir ve doğrulurken de “Rabbena Lekel Hamd” denir.

    • “Allahu ekber” denilerek iki defa secde yapılır. Secdede üçer defa “Sübhane Rabbiyel Ala” denir ve oturulur. Ettahiyyatü duası okunur ve üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

    3. Rekat

    • Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur.

    • “Allahu ekber” diyerek rükuya eğilinir. Rükuda üç kere “Sübhane Rabbiyel Azim” denir. Rükudan kalkarken “Semi Allahü Limen Hamideh” denir ve tam dik konuma gelince de “Rabbena Lekel Hamd” denir.

  • “Allahu ekber” diyerek iki defa secde yapılır. Her secdede de üçer kez “ Sübhane Rabbiyel Ala” denir ve ayağa kalkılır.

    • 4. Rekat

    • Dördüncü rekata besmele çekilerek başlanır. Fatiha suresi okunur.

    • “Allahu ekber” diyerek rükuya eğilinir ve rükuda üç kez “ Sübhaneke Rabbiyel Azim” denir. Rükudan kalkarken “Semi Allahü Limen Hamideh” denir ve dik konuma gelince de “Rabbena Lekel Hamd” denir.

    • “Allahu ekber” diyerek iki defa secde yapılır. Secdede üçer defa “Sübhane Rabbiyel Ala” denir. Ardından son oturuşa geçilir.

    • Son oturuşta sırasıyla Ettahiyyatü, Allahümme Salli , Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. En son olarak da her iki tarafa “Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah” denilerek selam verilir. Böylece ikindi namazı tamamlanır.

    İkindi Namazında Okunan Dualar Nelerdir?

    İkindi namazı bilindiği üzere sekiz rekattan oluşur. Bu sekiz rekatta hem namaz duaları hem de zamm-ı sureler okunur. İkindi namazında okunan dualar arasında Sübhaneke, Ettahiyyatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik, Rabbena duaları bulunur . Fatiha suresinden sonra okunan surelere zammı sure denir. İkindi namazında okunacak sureler, Fil suresi, Kureyş suresi, Maun suresi, Kevser suresi, Kafirun suresi, Nasr Suresi, Tebbet suresi, İhlas suresi, Felak suresi, Nas suresi şeklindedir.

    İkindi Namazı Tesbihatı Nasıl Yapılır?

    Tesbihat, çok sevap bir ibadettir. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor: “Namazı kıldıktan sonra; ayaktayken, otururken ve yan yatarken Allâh’ı anın.” Her vakit namazından sonra tesbihat yapılır. Namaz kılındıktan sonra tesbihat yapılması sünnettir. Tesbihat şu şekilde yapılır:

    • İlk olarak "Allahumme entesselamu ve minkesselam tebarekte ya zel celalü vel ikram" denir.

    • Ardından, "Ala Rasulina salavat" denir. Burada Peygamber Efendimiz (s.a.v.) için salavat getirilir.

    • Ayetel Kürsi okunur.

    • 33 kez Sübhanallah, 33 kez Elhamdullillah ve 33 kez Allahu Ekber zikirleri çekilir. Namazlardan sonra 33 kez "Lailahe illallah" çekilmesinin de çok sevap olduğu bilinir.

    • "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şey in kadir" denir. "Allahummehşurna fi zumretis salihin" denir.

    • Ardından "El Fatiha" diyerek Fatiha suresi okunur.

    İkindi Namazı Kılmanın Önemi Nedir?

    • “Namazlara ve orta namaza devam edin; gönülden boyun eğerek Allah için namaza durun.” Burada “orta namaz” olarak ifade edilen namazın genellikle sabah veya ikindi namazı olduğu üzerinde durulmaktadır.

    • Kur'an'da belirtildiği üzere hem sabah hem de ikindi namazı oldukça önemlidir. Bu iki namaz üzerinde durulmasının sebebi ise şudur: Sabah namazı uykudan dolayı, ikindi namazı da iş yoğunluğundan ötürü birçok kimse tarafından kaçırılır.

    • Müslümanların sabah ve ikindi namazlarını cemaatle kılmaları gerekir çünkü bu namazlar şahitlidir. Melekler insanlar hakkında şahitlik yapar. Peygamberimiz şöyle buyuruyor: “Gece ve gündüz melekleri, nöbetle yanınıza gelip giderler. Sabah ve ikindi namazlarında toplanıp nöbet değiştirirler. Sonra geceyi yanınızda geçiren melekler, Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allahu Teâlâ da bildiği hâlde meleklere: "Kullarımı ne halde bıraktınız?" diye sorar. (Melekler de) Yanlarından namaz kılarlarken ayrıldık, yanlarına geldiğimizde namaz kılarken bulduk." cevabını verirler.

    Rüyada İkindi Namazı Kılmak Ne Anlama Gelir?

    Rüyada ikindi namazı kılmak, bireyin birçok günahtan kaçındığının göstergesidir. Hayatınızda birtakım değişikler yapacağınızın habercisidir. Sonucunda da mutluluğa kavuşacağınız tabir edilir. Rüya sahibinin, hayatında manevi olarak daha da güçleneceği ve huzura ereceği tabir edilir.

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