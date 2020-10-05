İkindi namazı nasıl kılınır? İkindi namazı kaç rekat?

İkindi namazı, Müslümanlar için çok önemli bir namazdır. İkindi namazının orta namaz olduğu rivayet edilir. Yani ikindi namazı kılmamak, o günkü bütün amellerin boşa gitmesine sebep olur. Bir hadiste şöyle buyrulur: “İkindiyi kılmayan kimsenin amelleri boşa gider.” İkindi namazının doğru kılınması, namazın vaktinde kılınması oldukça önemlidir. Her namazın farklılıkları bulunur. Eğer “İkindi namazı nasıl kılınır?”, “İkindi namazı kaç rekattır?” gibi sorulara cevap arıyorsanız detaylara bu yazıdan ulaşabilirsiniz.

İkindi Namazı Kaç Rekattır?

Her vakit namazının rekat sayısı birbirinden farklıdır. Bazı namazlar kısa olurken bazı namazlar daha uzun olur. İkindi namazı dört rekat sünnet, dört rekat farz olmak üzere toplamda sekiz rekattan oluşur. Önce dört rekat sünnet, sonra da dört rekat farz namazı kılınır.

İkindi Namazı Kaçta Kılınır?

İkindi namazı vaktinin başlangıcı, öğle namazının bitimine bağlıdır. Öğle namazı vaktinin sona erdiği an ile ilgili farklı görüşler bulunur. Diyanet, asri evvel uygulamasını esas alır. Öğle vakti, her şeyin gölgesi (fey-i zeval hariç) kendisinin bir misli olduğu zaman biter ve ikindi namazı saati başlar. İkindi namazı saati, ilden ile farklılık gösterir.