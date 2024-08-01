'İkindiye kadar bana bir şey mi yapacak diye korktum' Ölüm tehditlerinin ardından... 2 çocuğunun annesinin selasını okuttu! Pes dedirten ifade

Bursa'da, Z.K. ile ilişkilerinden 2 çocukları dünyaya gelen T.E., 1,5 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk etti. Çocuklarını da yanına alan T.E., ailesinin yanına yerleşti. Ayrı yaşadığı Z.K.'den sürekli ölüm tehditleri aldığını belirten T.E., geçen ay evinin yakınındaki camiden kendisi adına sela okunduğunu duydu. Bunun üzerine polise giden T.E., şikayetçi oldu. Z.K.'nın, kendisine bir şey yapmasından endişe ettiğini söyleyen T.E., "Sürekli ölümle tehdit ediyordu, hakaretler ediyordu. CİMER'e, polise şikayet ettim. Ama hiçbir yol alamamıştım. Çünkü şahit bulamıyordum. Madde bağımlısı olduğu için herkes korkuyordu. Kanıtlayamadım kendimi" diye konuştu.

'İKİNDİYE KADAR BANA BİR ŞEY Mİ YAPACAK, DİYE KORKTUM'

Adına sela okunması hakkında konuşan T.E., "En son bir işimi halletmek için dışarıdaydım. Sürekli telefonum çaldı. Herkes ağlıyor. Ne olduğunu sorduğumda camide selamı verdirdiğini öğrendim. Sela okunduğunu duyduğumda çok korktum. 'İkindide Hürriyet Camisi'nde kaldırılacak' denildiği için acaba ikindiye kadar bir şey mi, yapacak diye korktum. Çünkü sürekli tehdit mesajları alıyordum. Telefonumda ses kaydı da mevcut" ifadesini kullandı.

Z.K. ile ilgili elinde 3 aylık uzaklaştırma kararı olduğunu da belirten T.E., "1,5 yıl önce, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ve madde bağımlısı olduğu için ayrıldık. Çocuklarımı alıp ailemin yanına döndüm. Evliyken şiddet de uygulamıştı. Ama o zamanlar çocuğum küçük diye şikayetçi olmamıştım. Sela okunmasının ardından polis merkezine gittim, orada tutanak tutuldu. Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne yönlendirdiler, orada ifademi vererek şikayetçi oldum. Elimde 3 aylık uzaklaştırma kararım da mevcut. Sürekli hakaret ve ölüm tehditleri nedeniyle aldırdım" dedi.

O ANI KAYDETMİŞ

Bu arada Z.K.’nin T.E. ile ilgili sela okunması sonrasında cami önünde cep telefonu ile bu anı kaydettiği ortaya çıktı.

"TEHDİT DEĞİL, MİZAH AMAÇLI YAPTIM"

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.K., polis merkezine götürüldü. Burada ifade veren Z.K.'nın, "Çocuğumu bana göstermediği için yaptım. Tehdit değil, mizah amaçlı yaptım" dediği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Z.K.'ye 'Tehdit' suçundan ev hapsi cezası verildi. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır