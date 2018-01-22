MAGAZİN

'İkiniz de erkeğe benziyorsunuz' deyince çıldırdı!

MAGAZİN HABERLERİ | 22.01.2018 15:48 | Son Güncelleme 4 saat önce

Tosic'in eşi Jelena'nın paylaşımına şarkıcı Ebru Polat "İkiniz de erkeğe benziyorsunuz." yorumu yazdı. Bunun üzerine Jelena, yorumu silip Ebru'yu engelledi.

'İkiniz de erkeğe benziyorsunuz' deyince çıldırdı!

Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa sosyal medyada paylaştığı ateşli fotoğraflarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Jelena Karleusa, bu kez paylaşımın altına yapılan yorum nedeniyle magazin sayfaları süsledi.

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"DOĞUM GÜNÜ ERKEĞİ?"

Sırp şarkıcı Jelena Karleusa, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu eşi Dusko Tosic ile fotoğrafını "Doğum günü erkeği" notuyla Instagram'da paylaştı. Sırp şarkıcının bu paylaşımı binlerce beğeni alırken şarkıcı Ebru Polat'tan beklenmedik bir yorum geldi ve herkes şoke oldu.

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EBRU POLAT: İKİNİZ DE ERKEĞE BENZİYORSUNUZ

Şarkıcı Ebru Polat, fotoğrafın altına "İkiniz de erkeğe benziyorsunuz. Hanginizin doğum günü?" diye yazınca Jelena öfkelendi. Ebru Polat'ın yazdığı yorumu silip şarkıcıya engeli bastı.

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Anahtar Kelimeler:
Jelena Karleusa Ebru Polat

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