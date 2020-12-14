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İkisi bir arada: Galaxy S21 Plus ve iPhone 12 Pro yan yana poz verdi!

14.12.2020 11:11 | Son Güncelleme:
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İkisi bir arada: Galaxy S21 Plus ve iPhone 12 Pro yan yana poz verdi!

Samsung Galaxy S21 hakkındaki sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi ise Samsung'un yeni Galaxy telefonu Galaxy S21 Plus, iPhone 12 Pro ile yan yana geldi. Biri iOS diğeri Android işletim sistemine sahip iki telefonun arasındaki farklar gözler önüne serildi.

Samsung Galaxy S21 merakla bekleniyor. Samsung'un yeni telefonunda kamera kurulumunu tamamen değiştireceği söyleniyor. Tabii teknik tarafta da bazı değişiklikler söz konusu. Ancak telefonların isimlendirilmesi pek değişecek gibi görünmüyor. Zira Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra olarak isimlendirilen bir önceki seri gibi, Galaxy S21 ailesinin de Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra'dan oluşması öngörülüyor. En azından iddialar bu yönde. İşte bu akıllı telefonlardan biri olan Galaxy S21 Plus şu sıralar oldukça fazla konuşuluyor. Bunun nedeni ile kendisinin kanlı canlı görüntülenmesi ve en büyük rakibi iPhone 12 Pro ile karşılaştırılması.

iPHONE 12 PRO VE GALAXY S21 PLUS YAN YANA

iPhone 12 Pro Max ve Galaxy S21 Plus RandonStuff2 isimli sızıntı kaynağı tarafından gözler önüne serildi. Galaxy S21 Plus'ın bir kopyasını elde ettiğini iddia eden sızıntı kaynağı, bu telefonu iPhone 12 Pro Max ile yan yana getirdi. Böylece telefonların arasındaki boyut farkları ve tasarım farkları daha yakından görüntülendi. Ayrıca sızıntı kaynağı telefonların fotoğraf performansını da karşılaştırdı. Ancak bazı soru işaretleri var.

Samsung Galaxy S21 Plus ve iPhone 12 Pro

Galaxy S21 Plus olduğu söylenen telefon, önceki sızıntılarla paralel olsa da hala gerçek olmama ihtimali mevcut. Bunu öğrenmek için ise Samsung'un resmi tanıtımını beklememiz şart gibi gözüküyor. Samsung'un ise ocak ayında düzenleyeceği Galaxy Unpacked 2021 etkinliği ile Galaxy S21 ailesini tanıtması bekleniyor.

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GALAXY S21 PLUS ÖZELLİKLERİ

Galaxy S21 Plus özellikleri için kesinleşmiş bilgiler yok. Ancak bazı iddialar var. Bu iddialara göre telefon, 6,7 inç büyüklüğünde 120 Hz ekran yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran ile gelecek. Pazara göre değişen Exynos 2100 veya Snapdragon 888 işlemcisiyle gelmesi beklenen Galaxy S21 Plus, Android 11 tabanlı One UI 3.1 arayüzüyle kutusundan çıkacak ve 25W hızlı şarj destekli 4800 mAh değerinde bir pil ile kullanıcısını selamlayacak. Arka tarafta ise bizleri 12 MP ana, 12 MP ultra geniş açılı ve 64 MP telefoto kamera olmak üzere üçlü bir kamera kurulumu bekliyor olacak. En azından sızıntılardan elde edilen bilgiler bu yönde.

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