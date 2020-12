İkisi bir arada: Galaxy S21 Plus ve iPhone 12 Pro yan yana poz verdi!

Samsung Galaxy S21 merakla bekleniyor. Samsung'un yeni telefonunda kamera kurulumunu tamamen değiştireceği söyleniyor. Tabii teknik tarafta da bazı değişiklikler söz konusu. Ancak telefonların isimlendirilmesi pek değişecek gibi görünmüyor. Zira Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra olarak isimlendirilen bir önceki seri gibi, Galaxy S21 ailesinin de Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra'dan oluşması öngörülüyor. En azından iddialar bu yönde. İşte bu akıllı telefonlardan biri olan Galaxy S21 Plus şu sıralar oldukça fazla konuşuluyor. Bunun nedeni ile kendisinin kanlı canlı görüntülenmesi ve en büyük rakibi iPhone 12 Pro ile karşılaştırılması.

iPHONE 12 PRO VE GALAXY S21 PLUS YAN YANA

iPhone 12 Pro Max ve Galaxy S21 Plus RandonStuff2 isimli sızıntı kaynağı tarafından gözler önüne serildi. Galaxy S21 Plus'ın bir kopyasını elde ettiğini iddia eden sızıntı kaynağı, bu telefonu iPhone 12 Pro Max ile yan yana getirdi. Böylece telefonların arasındaki boyut farkları ve tasarım farkları daha yakından görüntülendi. Ayrıca sızıntı kaynağı telefonların fotoğraf performansını da karşılaştırdı. Ancak bazı soru işaretleri var.